Brutto colpo per Carlotta nella prima puntata di Temptation Island: è successo appena entrata nel villaggio delle fidanzate

Questa sera è andata in onda la prima puntata della nuova edizione di Temptation Island. Quest’anno la rete del Biscione ha deciso di puntare in autunno sul format Nip condotto da Alessia Marcuzzi. L’edizione dedicata alle coppie celebri per il momento è stata accantonata.

Sei coppie ‘non famose’ metteranno alla prova la loro relazione. Per ventuno giorni dovranno vivere in villaggi separati con dodici ragazzi single e dodici ragazze single. Al termine dei ventuno giorni si rincontreranno davanti ad un falò per decidere se uscire insieme oppure separati. Le coppie possono chiedere anche un falò anticipato nel caso la decisione sia stata presa prima dei ventuno giorni. I protagonisti di questa nuova edizione sono: Serena e Davide; Sofia e Amedeo; Alberto e Speranza; Carlotta e Nello; Nadia e Antonio; Anna e Gennaro. Tra i tentatori e le tentatrici ci sono anche ‘volti noti’ al pubblico del piccolo schermo, come Gianluca Irpino e Ester Giordano.

Temptation Island, brutto colpo per Carlotta: cos’è successo

Carlotta e Nello sono una delle coppie della nuova edizione del reality show. La fidanzata scrive al programma perchè “per me o ci sposiamo o ci lasciamo”, mentre il fidanzato risponde: “Io voglio la convivenza, poi semmai parliamo di matrimonio”. Nello ha anche comprato la casa, ma al momento non ha intenzione di sposarsi e la sua fidanzata è ormai stufa di questa situazione. I due saranno sicuramente tra i protagonisti principali di questa nuova edizione. Già nella prima puntata, a poche ore dall’inizio, c’è stato un brutto colpo per la fidanzata. Nello, infatti, ha confessato agli altri fidanzati di non voler assumere atteggiamenti troppo ‘spinti’ con le tentatrici, perchè sa di essere ripreso dalle telecamere. La confessione ovviamente ha infastidito la fidanzata, che dopo poche ore è stata richiamata nel pinnettu per un nuovo video.

Nello si è avvicinato molto a Benedetta Armellin, conduttrice per Telelombardia e volto di Detto Fatto. Il fidanzato ha fatto molti apprezzamenti nei suoi confronti e addirittura ha dichiarato di voler imparare il brianzolo. La fidanzata, abbastanza infastidita, ha risposto: “Non sa nemmeno dove si trova la Brianza“. Nello ha fatto apprezzamenti anche sul fisico della tentatrice e quello forse è stato il colpo più difficile da digerire per la sua fidanzata. Carlotta è scoppiata a piangere nel villaggio delle fidanzate ed è stata rincuorata dalle altre ragazze.