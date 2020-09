Per chi non conoscesse Benedetta Armellin, in questo articolo vi diciamo chi è la tentatrice di Nello, concorrente di Temptation Island

Temptation Island è uno dei programmi più amati della rete del Biscione. Il reality show va in onda su Canale 5 dal 2014, anche se la prima edizione è andata in onda per la prima volta nel 2005 con il titolo “Vero amore“, condotto da Maria De Filippi. La trasmissione è basata sul format olandese Blind Vertrouwen, ovvero “Fede Cieca“. La versione Nip, dedicata alle coppie non famose, è condotta da sette anni da Filippo Bisciglia, divenuto ormai un volto del programma. Dal 18 settembre 2018 va in onda anche la versione VIP, composta da coppie celebri. La trasmissione inizialmente era condotta da Simona Ventura, sostituita poi da Alessia Marcuzzi. Quest’anno, la rete del Biscione ha deciso di puntare in estate su un format misto con due coppie celebri e in autunno con la versione Nip, ma condotta da Alessia Marcuzzi. Le sei coppie di quest’anno sono: Serena e Davide, Sofia e Amedeo, Alberto e Speranza, Carlotta e Nello, Nadia e Antonio e Anna e Gennaro.

Temptation Island, chi è Benedetta Armellin

Le sei coppie in gioco dovranno restare in un villaggio separato per ventuno giorni con dodici ragazzi single e dodici ragazze single. Tra i tentatori e le tentatrici ci sono anche personalità già note al mondo dello spettacolo. Tra i ragazzi single, ad esempio, c’è Gianluca Irpino, ex corteggiatore di Uomini e Donne. Tra le tentatrici, invece, Benedetta Armellin ha già esordito nel mondo dello spettacolo. La tenatrice ha 21 anni, viene da Carate Brianza e vive a Milano, dove studia lingue all’università Cattolica del Sacro Cuore. Lavora come modella, ma ha già esordito in televisione. Benedetta, infatti, è apparsa diverse volte a Detto Fatto, programma in onda su Rai Due nella fascia pomeridiana. La ragazza, inoltre, lavora a Telelombardia, dove ha co-condotto i programmi Mamma mia, Vincenti-Perdenti e Qui Studio Voi Stadio.

La modella e conduttrice ha deciso di cimentarsi con questa nuova esperienza. Benedetta è stata subito notata da Nello, fidanzato di Carlotta. Il ragazzo ha subito espresso gradimenti nei confronti della modella, che sembra apprezzare. La conoscenza tra Benedetta e Nello andrà sicuramente avanti. Il fidanzato sembra veramente preso dalla tentatrice, che ovviamente ha il colpito di metterlo in difficoltà. Solo nelle prossime puntate scopriremo cosa succederà tra Benedetta e Nello.