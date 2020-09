Per chi non conoscesse Gianluca Irpino, in questo articolo vi diciamo chi è il tentatore della nuova edizione di Temptation Island

Temptation Island è un reality show in onda su Canale 5 dal 2014. Il programma è andato in onda per la prima volta nel 2005 con il titolo “Vero amore” ed era condotto da Maria De Filippi. La trasmissione è basata sul programma televisivo olandese Blind Vertrouwen (tradotto in “Fede Cieca“). Il reality show è condotto da sette anni da Filippo Bisciglia, divenuto ormai un volto del programma. La sigla del programma è il brano Love the Way You Lie di Eminem e Rihanna. La trasmissione ha avuto un enorme successo sui canali Mediaset, tanto che dal 18 settembre 2018 va in onda anche la versione VIP del programma, composta da coppie celebri. La prima edizione del nuovo format è stata condotta da Simona Ventura, sostituita poi da Alessia Marcuzzi. Quest’anno, la rete del Biscione ha deciso di puntare in estate su un format misto con due coppie celebri e in autunno con la versione Nip, ma condotta da Alessia Marcuzzi.

Sei coppie partecipano al programma per mettere alla prova il loro amore. I fidanzati e le fidanzate dovranno restare in un villaggio separato per ventuno giorni con dodici ragazzi single e dodici ragazze single. Al termine dei ventuno giorni si rincontrano dinnanzi ad un falò per decidere se uscire insieme dal programma oppure separarsi. Le coppie possono richiedere anche un falò anticipato nel caso la decisione arrivi prima dei ventuno giorni.

Temptation Island, chi è Gianluca Irpino

Gianluca è uno dei tentatori della nuova edizione del reality show, in onda dal 16 settembre 2020 su Canale 5. Il neo tentatore ha 33 anni e vive a Milano. Ha frequentato per due anni la facoltà di Fisica, per poi passare a quella di Informatica. È un giocatore professionista di poker. Irpino è il tentatore più famoso del gruppo. Il ragazzo, infatti, ha partecipato a Uomini e Donne e al Grande Fratello. Durante la quarta edizione della versione Vip del reality show, Irpino è entrato come ospite nel programma insieme agli altri Super Boys Jacopo Poponcini e Matteo Alessandroni. Nel 2019, invece, ha partecipato al dating show di Maria De Filippi, corteggiando una tronista molto discussa. Gianluca, infatti, scese per Veronica Burchielli, tronista che in precedenza corteggiava Alessandro Zarino. La Burchielli fu scelta da Zarino, ma rifiutò e la De Filippi le offrì il trono. Il suo percorso nel dating show durò poco perchè decise di provarci con Zarino.

Irpino adesso si metterà alla prova con il reality show prodotto da Fascino e Ambra Banijay. Riuscirà a rappresentare una tentazione per una delle fidanzate del programma?