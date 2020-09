Nel corso della prima puntata di Temptation island abbiamo assistito al primo falò di confronto tra Amedeo e Sofia: cos’è esattamente successo.

Sapevamo che, nel corso della prima puntata di Temptation Island, avremmo assistito ad un vero e proprio colpo di scena. A pochi giorni dall’inizio, una delle sei coppie ha vissuto un momento davvero bruttissimo del loro percorso. Sofia, durante un pinnettu, scopre il tradimento del suo fidanzato Amedeo. Anzi, più che scoprire, la giovanissima ne ha avuto la conferma. Diverso tempo fa, come raccontato dai diretti interessati, la ragazza ha scoperto la lettera indirizzata ad una ragazza. E Amedeo, nel tentativo di giustificarsi, le ha spiegato che era stata scritta da un suo amico per una sua nuova fiamma. Ecco, purtroppo, nulla di tutto questo era vero. Il ragazzo, infatti, è stato infedele. E, soltanto ai suoi compagni di viaggio, ha avuto il coraggio di confessarlo. Una scoperta davvero amara, da come si può chiaramente immaginare. E che, com’è giusto che sia, ha portato Sofia a chiedere un falò di confronto immediato. Ma cos’è successo esattamente? Scopriamolo insieme!

Temptation Island, falò di confronto tra Sofia ed Amedeo: colpo di scena

Appena scoperto il tradimento di Amedeo ai suoi compagni di Temptation Island, Sofia non ha potuto fare a meno di richiedere il falò di confronto immediato al suo compagno. Visibilmente provato da quanto sentito durante l’ultimo filmato, la giovanissima non ha perso occasione di poter sottolineare il profondo amore verso Amedeo. Che, invece, dal canto suo, come sottolineato anche da Alessia Marcuzzi, è più indeciso a voler continuare la storia d’amore. Ovviamente, il giovane si è prontamente scusato per quanto accaduto. E, soprattutto, per non averglielo detto prima. Ma purtroppo questa è la realtà dei fatti. Tuttavia, Sofia ha voluto ugualmente perdonarlo. Il suo amore è forte. Ed è certa che riuscirà a superare anche questo momento.

Insomma, si tratta di un vero e proprio colpo di scena, c’è da ammetterlo. Nonostante Sofia sia venuta a sapere del tradimento di Amedeo, ha deciso ugualmente di perdonarlo. E di continuare a viversi la sua storia d’amore. Cosa succederà?