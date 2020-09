Nel corso della prima puntata di Temptation Island abbiamo assistito alla prima coppia scoppiata: ecco cos’è successo nel minimo dettaglio.

Finalmente l’attesa è terminata. A distanza di pochissimi mesi dalla fine della settima edizione condotta da Filippo Bisciglia, da questa sera, Mercoledì 16 Settembre, Alessia Marcuzzi sarà al timone della sua seconda stagione consecutiva di Temptation Island. Dopo l’addio di Simona Ventura ben tre anni fa, la conduttrice romana è stata confermata a capo di questa nuova edizione, che, data l’assenza totale di coppie celebrities, si può reputare a tutti gli effetti davvero incredibile. E, d’altra pare, la prima puntata lo ha confermato di gran lunga. Sapevamo perfettamente, infatti, che il primo appuntamento sarebbe stato imperdibile. E, in effetti, è stato proprio così. Ovviamente, siamo soltanto all’incipit del docu-reality delle coppie. Quindi, è più che normale che abbiamo avuto soltanto un piccolo assaggio della sua straordinarietà. Eppure, abbiamo già assistito ad un vero e proprio colpo di scena. Nel corso della prima puntata di Temptation Island, infatti, una coppia è già scoppiata. Ebbene si, avete letto proprio bene: a poche ore dall’inizio del viaggio dei sentimenti, una delle sei coppie ha abbandonato il programma. Lo aveva già confermato Alessia Marcuzzi nel corso del suo recente intervento a ‘Verissimo’, è vero. Però, non aveva avuto la possibilità di potersi esprimere di più. Adesso, cerchiamo di capire qualche cosa in più.

Temptation Island, scoppiata la prima coppia: lei scopre un tradimento di lui

Un inizio di Temptation Island davvero scoppiettante, c’è da ammetterlo. Non soltanto, infatti, nel corso della prima puntata abbiamo assistito alla presentazione di tutte le sei coppie in gioco, di tutti i tentatori e di tutti le tentatrici, ma abbiamo assistito anche a dei veri e propri colpi di scena. Uno tra tanti è stata, senza alcun dubbio, la prima coppia scoppiata. Sapevamo perfettamente che sarebbe successo, è vero. Anche perché, un po’ di tempo fa, ve l’avevamo già anticipato in un nostro articolo. Ma cos’è successo esattamente?

Ovviamente, fino a questo momento, non possiamo dirvi null’altro. La puntata, infatti, inizierà tra poco più di un’ora. L’unica cosa certa che possiamo dirvi è che una coppia scoppiata perché una delle fidanzata ha scoperto, anzi ha avuto la conferma, di un tradimento da parte del suo compagno. Insomma, è o non è un gran colpo di scena? Per noi, decisamente si!

