Nel corso della prima puntata di Temptation Island, Speranza ha scoperto del tradimento del suo compagno Alberto: brutto colpo per la giovane campana.

Una prima puntata di Temptation Island davvero scoppiettante, c’è da ammetterlo. Lo aveva già annunciato Alessia Marcuzzi nel corso del suo recente intervento a ‘Verissimo’, è vero, che sarebbe successo davvero di tutto. E, in effetti, le aspettative non sono state affatto deluse. Appena sbarcate sull’isola delle tentazioni dell’IS Morus Relais, tra le sei coppie in gioco è accaduto davvero di tutto. Non soltanto, infatti, la bellissima Carlotta, appena arrivata nel villaggio, ha dovuto ascoltare delle dichiarazioni poco carine nei suoi confronti da parte del suo compagno Nello, ma anche per Speranza, purtroppo, il percorso non è iniziato affatto nei migliori dei modi. Fidanzata da ben sedici anni con Alberto, la giovane napoletana ha deciso proprio di lei di partecipare al programma di Canale 5. Purtroppo, però, l’esordio non è stato dei migliori. Chiamata anche lei nel pinnettu, la napoletana scopre del tradimento

Temptation Island, brutto colpo per Speranza: scopre un tradimento di Alberto

Un inizio davvero amaro quello per Speranza. Appena arrivata nel villaggio delle ragazze di Temptation Island, la giovanissima campana ha scoperto del tradimento del suo fidanzato Alberto. I due, come dicevamo precedentemente, sono fidanzati da bene 16 anni. Eppure, come raccontato dalla diretta interessata, sembrerebbe che solo adesso la ragazza sia venuta a sapere della relazione infedele del suo fidanzato. In realtà, sembrerebbe che lei abbia avuto sempre il dubbio, ma soltanto nel corso del suo percorso sull’isola delle tentazioni ne ha avuto la conferma. ‘Sono cose che sono successe nel passato’, ha detto Alberto ai suoi compagni di viaggio. Ovviamente, non ha affatto spiegato tutti i dettagli, sia chiaro. Ma sembrerebbe che sia accaduto diverso tempo fa.

Non sappiamo cosa sia esattamente successo, ovviamente. Fatto sta che, stando alle parole di Alberto, sembrerebbe proprio che il napoletano abbia tradito la sua compagna Speranza. Perché non lasciarla? A tal proposito, il ragazzo ha detto di non avere il coraggio per farlo.

