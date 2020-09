Uomini e Donne, Roberta Di Padua la dama del parterre femminile di Uomini e Donne ha rivelato una confessione sul suo passato: il retroscena mai raccontato.

Il noto programma Uomini e Donne di Maria De Filippi ha aperto le sue porte non senza tantissime novità. Infatti, come abbiamo avuto modo di appurare, a causa dell’emergenza sanitaria che il nostro Paese e tutto il resto del mondo sta attraversando, sono avvenuti dei cambiamenti importanti nel programma. Lo studio è stato completamente rivoluzionato, con un distanziamento che prima ovviamente non c’era, e con l’alternanza delle posizioni dei corteggiatori e delle corteggiatrici. Inoltre, i due format sono stati letteralmente uniti, ossia Trono Classico e Trono Over. Una grande novità questa che sta riscontrando grande successo, infatti, non sembra quasi più esserci differenza tra i due troni, spesso ritroviamo corteggiatori che ballano con dame del trono over e viceversa. Una vera e propria rivoluzione che ha sorpreso i milioni di telespettatori che da sempre seguono con entusiasmo il programma. Quest’anno nel parterre femminile sono state presentate diverse dame nuove e così anche in quello maschile, ovviamente sono presenti nel programma anche i famosi ormai storici protagonisti della trasmissione. Tra di loro la bellissima Roberta Di Padua, che col suo fascino è sempre pronta a conquistare e farsi ammirare, anche se ancora oggi la dama non è riuscita a trovare la sua anima gemella. Roberta in un’intervista al magazine di Uomini e Donne ha rivelato una confessione sul suo passato. Scopriamo insieme le parole della donna.

Uomini e Donne, Roberta Di Padua rivela una confessione sul suo passato

Uomini e Donne di Maria De Filippi è iniziato da pochissimo e già sono tantissimi i colpi di scena. Molte le novità che hanno segnato il noto programma, dal rivoluzionario studio alla fusione del trono classico con il trono over. Una sorpresa che nessuno si aspettava e che ha tanto colpito i fan della trasmissione. Nella prima puntata sono stati presentati i nuovi tronisti e le due bellissime troniste, e tutto il parterre femminile e maschile. Tra le dame spicca la bella Roberta Di Padua, la donna 38enne ha rilasciato un’intervista al magazine di Uomini e donne, rivelando una confessione sul suo passato: un retroscena mai raccontato prima.

Al noto magazine del programma Roberta ha confessato di essersi arruolata a 23 anni nell’esercito, contro il forte volere dei suoi genitori. Un’esperienza che però l’ha fatta sentire poco femminile per diverso tempo. “Avevo 23 anni e contro la volontà dei miei genitori sono andata a fare il concorso per arruolarmi nell’esercito, ho passato le visite, ho fatto l’addestramento ad Ascoli e poi mi hanno mandata a Solbiate Olona, al confine con la Svizzera. Un’esperienza molto forte, che mi ha tolto tanto e dato tantissimo”, ha raccontato la bellissima dama. Roberta Di Padua ha rivelato di aver trascorso solo un anno nell’esercito, infatti, decise allora di cambiare percorso e di iscriversi all’università. Anche se quell’esperienza è durata poco ha lasciato comunque in lei dei segni indelebili, facendola sentire per un periodo poco femminile, anzi la 38enne ha dichiarato di essersi sentita annullata come donna: “Non mi pento assolutamente della mia scelta. Personalmente come donna mi sono sentita un po’ annullata, io poi sono una persona molto attenta alla cura del mio corpo, e anche vero però che da quella esperienza ho tratto una forza enorme“. Un momento della sua vita che l’ha messa a dura prova ma che le ha dato una profonda forza, Roberta è riuscita ad accettarsi, ed oggi si dice fiera delle sue meravigliose curve.

