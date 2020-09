Uomini e Donne, Maria De Filippi infuriata: ‘Non sei un santo’, il duro sfogo contro un cavaliere

Uomini e Donne è sempre pieno di sorprese e colpi di scena, come quello andato in onda nel pomeriggio quando, nel mezzo della puntata, la conduttrice Maria De Filippi si è infuriata: “Non sei un santo”, tuona contro uno dei cavalieri.

Il programma che non delude mai, sempre pieno di colpi di scena e grandi sorprese. La conduttrice di Uomini e Donne, Maria De Filippi, è considerata la regina della televisione italiana, ma oggi si è davvero infuriata. Amatissima e apprezzatissima dai fan, è sempre capace di fare da mediatrice tra tronisti, corteggiatori, opinionisti e pubblico. A volte, però, anche lei perde le staffe e non può impedirsi di dire la sua. Cosa capitata proprio durante la puntata andata in onda oggi, quando, nel mezzo di un confronto tra uno dei cavalieri e una dama: “Non sei un santo”, ha tuonato Maria De Filippi all’indirizzo dell’uomo, rivolgendo poi dure parole anche al pubblico presente in studio. Vediamo nel dettaglio cosa è accaduto.

Uomini e Donne, Maria De Filippi tuona contro un cavaliere: “Non sei un santo”.

Uomini e Donne è il famosissimo programma in cui diversi giovani e diverse ragazze corteggiano coloro che si trovano sul “trono”, chiamati per questo tronisti. Dopo aver ampliato la trasmissione, includendo anche persone di fascia d’età superiore, durante le puntate possiamo assistere a momenti di confronto tra i protagonisti, che decidono di fare la reciproca conoscenza. Oggi, Maria De Filippi si è infuriata quando Nicola, uno dei partecipanti, ha fatto una confessione senza delicatezza. L’uomo ha raccontato a Roberta, un’altra protagonista, che Valentina, una delle dame, lo aveva invitato nella sua camera ma di aver rifiutato di raggiungerla. In aggiunta, Nicola ha commentato di essere “schifato” dall’accaduto, motivo per cui il pubblico è esploso in un applauso. Maria De Filippi è subito intervenuta, affrontando il cavaliere: “Non sei un santo“, ha dichiarato, facendo notare che un vero galantuomo non avrebbe mai raccontato in televisione e ad un’altra donna una cosa del genere. Maria De Filippi ha anche rimproverato il pubblico, dicendosi allibita riguardo al loro applaudire. In difesa di Valentina, la conduttrice è intervenuta dichiarando che tutti dovrebbero farsi una domanda prima di affermare che è una “donna facile”.

Come sempre, Maria De Filippi si è dimostrata una donna di grande intelligenza e infinita delicatezza.