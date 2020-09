Uomini e Donne, “Vergognati!”, il duro attacco a Nicola Vivarelli arriva proprio da lei, ecco cosa è successo.

La nuova edizione di Uomini e Donne è ormai entrata nel vivo. La trasmissione di Maria De Filippi è tornata in onda solo da pochi giorni, ma i colpi di scena in studio sono stati già tantissimi. Grandi protagonisti delle puntate, come nella scorsa stagione, Gemma Galgani e Nicola Vivarelli. Stavolta, però, niente di romantico da raccontare: dopo l’estate, la frequentazione tra i due si è interrotta definitivamente. E non in maniera pacifica! Puntata dopo puntata, Gemma e Nicola continuano a litigare, sostenendo ognuno la sua tesi. Se la Galgani sostiene che l’interesse del corteggiatore non è mai stato reale, quest’ultimo accusa Gemma di aver più volte rifiutato i suoi inviti. Versioni del tutto contrastanti, ma c’è un’ex dama della trasmissione che non ha potuto fare a meno di dire la sua, durante la messa in onda della trasmissione. “Vergognati tu!”, è il messaggio dedicato a Nicola, apparso sui social proprio ieri. Ecco chi lo ha scritto.

Seguici anche sul nostro canale Instagram ——> CLICCA QUI

Uomini e Donne, “Vergognati!”, il duro attacco a Nicola Vivarelli arriva da Ida Platano, amica di Gemma

Un messaggio che non poteva passare inosservato, quello apparso nelle Instagram Stories di Ida Platano qualche ora fa. L’ex dama del Trono Over ha commentato la puntata di Uomini e Donne, che stava seguendo da casa. In particolare, ha voluto esprimere la sua opinione su Nicola Vivarelli, l’ex corteggiatore di Gemma Galgani. Gemma e Ida, come tutti sanno, sono molto amiche, e l’atteggiamento di Nicola nei confronti della Galgani non è affatto piaciuto alla Platano. Che, riprendendo Nicola dalla tv, ha scritto un semplice ma eloquente “Vergognati tu”, accompagnato da una faccina altrettanto eloquente! Insomma, una presa di posizione bella chiara, quella di Ida. Date un’occhiata:

La situazione tra Ida e Riccardo

Ma in tanti si chiedono, come è la situazione tra Ida e Riccardo? Ebbene, le ultime news ce le ha date proprio la dama, in un’intervista al magazine di Uomini e Donne: la coppia si è nuovamente separata, dopo aver trascorso il lockdown insieme, a causa di incomprensioni caratteriali e vari litigi. Al momento, pare che siano ancora separati, ma si sa, la coppia formata da Ida e Riccardo è sempre stata una delle più imprevedibili della trasmissione! Vi piacerebbe rivederli a Uomini e Donne o comunque rivederli insieme?