La bellissima Vanessa Incontrada ha lasciato i fan senza parola con un drastico cambio di look che, ovviamente, ha guadagno una pioggia di likes. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Vanessa Incontrada è uno dei personaggi televisivi più amati e apprezzati in Italia. Bellissima, con un carattere solare e spontaneo, dal cuore d’oro e sempre pronta a mostrarsi in tutta la sua naturalezza. Vanessa Incontrada è piena di talento: conduttrice, attrice, showgirl, l’abbiamo amata alla conduzione di Zelig, dove tutta la sua simpatia ha trovato il modo di emergere e la capacità di essere ironica e prendersi in giro hanno fatto innamorare il pubblico di lei. Sempre dalla parte delle donne, sempre pronta a difendere le fragilità altrui e dotata di una forza e di un coraggio unici al mondo. Vanessa Incontrada è seguitissima sui social, il suo profilo Instagram conta oltre due milioni di follower e, proprio qui, l’attrice ha voluto condividere uno scatto che ha fatto impazzire i fan: un drastico cambio di look che ha scatenato una pioggia di likes e commenti. Si è mostrata proprio così, siete curiosi?

Vanessa Incontrada cambia look: pioggia di likes

La bellissima Vanessa Incontrada è famosa per il suo splendido sorriso, i lunghi capelli dal colore indefinibile e le lentiggini che incorniciano il viso perfetto. Su Instagram, la conduttrice ha postato uno scatto che ha lasciato i fan senza parole: un drastico cambio di look che ha subito guadagnato una pioggia di likes e commenti entusiasti. Nell’immagine, Vanessa Incontrada rivela tutta la sua bellezza priva di trucco, il viso dolce e forse assonato, ma, soprattutto, i capelli decisamente più corti e di un tono più scuro di quello a cui siamo abituati. Se è certo che Vanessa Incontrada sia sempre stata bellissima, adesso sembra risplendere di una luce nuova che le dona ancora più fascino. Siete curiosi di vedere come si è mostrata? Vi postiamo di seguito l’immagine così potete giudicare voi stessi.

Una pioggia di likes meritatissima per la splendida Vanessa Incontrada.