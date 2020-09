Walter Nudo saluta sua zia all’età di 97 anni: il racconto e l’addio sui social ha fatto commuovere i migliaia di fan. Leggete le sue parole.

Walter Nudo è un noto personaggio televisivo, ha partecipato a reality famosi come L’Isola dei Famosi ed il Grande Fratello VIP: in entrambi i programmi ha conquistato la vittoria. La sua vita è cambiata quando improvvisamente è stato colto da un infarto: per questo motivo ha scelto di ritirarsi dal mondo dello spettacolo per dedicarsi al ‘life coach’. La sua notorietà si è spostata sui social dove l’ex pugile condivide i momenti più importanti della sua vita: purtroppo nelle ultime ore ha aggiornato il profilo Instagram per salutare la sua zia, Maria, che è venuta a mancare. La lettera d’addio è davvero commovente.

Walter Nudo, grave lutto: la lettera d’addio sui social è commovente

Walter Nudo ha aggiornato il suo profilo Instagram per raccontare una bella storia. L’ex gieffino racconta di una donna ‘d’altri tempi’: parla di sua zia Maria, purtroppo venuta a mancare. La lettera d’addio scritta da Walter Nudo è davvero commovente. “C’era una volta Zia Maria una DONNA d’altri TEMPI” – comincia il suo racconto – …2 anni fa partii per un viaggio che finii per diventare un viaggio in torno al mondo in 90 giorni. Nel mezzo di questo viaggio senza una meta, continuando a spostarmi “sempre più a destra della TERRA”, dopo aver toccato l’India e l’Indonesia notai una grande “ISOLA” sulla cartina : L’AUSTRALIA. Mi dissi “ma io ho mia zia che vive li che ho visto solo una volta nella mia vita!!! Decisi quindi di andare a trovarla , per conoscerla meglio”.

Zia Maria, aveva 97 anni: l’ex pugile scrive che il suo spirito e la sua voglia di vivere erano più giovani che mai! “OGGI, zia Maria ci ha lasciato, …la sua anima ha deciso che era ora di tornare a casa. Non dimenticherò mai di questa donna la SERENITÀ’ ed il SORRISO…era semplicemente bello stare con lei. UNA DONNA D’ALTRI TEMPI in grado di portare tranquillità nei momenti più difficili, di tenere insieme una famiglia con un marito e 4 figli, con tutte le difficoltà di inserimento in un paese all’opposto del MONDO…da casa sua!” continua. Walter porta in alto la sua ‘eroina’: “Nel nome di queste donne EROINE, .. ABBIAMO IL DOVERE di vivivere oggi ogni giorno, facendo scelte , prendendo decisioni che le ONORINO, che le facciano essere FIERE di noi e farle sorridere da lassù’. A te ZIA e a tutte le eroine come te, Grazie. Buon rientro a casa”.