Al Bano e Loredana Lecciso, nozze in arrivo? Il cantante esce allo scoperto, ecco la verità sui rumors circolati in questi mesi intorno alla coppia ritrovata.

Al Bano e Loredana Lecciso sembrano proprio aver ritrovato la serenità, complice anche il lungo periodo di lockdown dovuto all’emergenza Coronavirus. Il loro rapporto ha attraversato una profonda crisi, anche se nessuno dei due ne ha mai parlato in maniera aperta. Ora, però, la burrasca è passata ed è tornato a splendere il sereno per la coppia, come dimostrano anche le varie foto pubblicate dalla Lecciso sul suo profilo Instagram, nelle quali lei e Al Bano sono di nuovo sorridenti e felici insieme. Una gioia per i loro due figli, Yasmine e Al Bano Junior, ma anche per i loro tantissimi fan, che da tempo sostengono questa unione. Negli ultimi mesi, complice la serenità ritrovata, sono stati numerosi i rumors sulle presunte nozze della coppia. Voci sempre più insistenti, secondo cui Al Bano e Loredana sarebbero pronti a dirsi ‘sì’ per sempre. Intervenuto durante il programma radiofonico ‘Lunatici’, su Radio 2, il cantante di Cellino San Marco è uscito allo scoperto sulla questione, rivelando come stanno realmente le cose: ecco le sue parole.

Al Bano e Loredana Lecciso, nozze in arrivo? Ecco la verità, il cantante esce allo scoperto

Al Bano e Loredana Lecciso sono di nuovo felici insieme dopo un periodo di lontananza dovuto a una profonda crisi. Il cantante ne ha parlato nel corso dell’intervista al programma ‘Lunatici’ su Rai Radio 2, dicendo che tra lui e la sua compagna ora è tornato il sereno: “Abbiamo avuto dei problemi ma li abbiamo saputi risolvere. Abbiamo due figli, io le famiglie non le rompo così facilmente”, ha dichiarato Al Bano, che ha definito Loredana una donna intelligente. Non è tutto, però, perché il cantante di Cellino San Marco ha anche parlato dei rumors sulle presunte nozze in arrivo tra lui e la Lecciso, mettendo definitivamente un freno alle voci che girano da mesi: “Davano per certo il mio matrimonio, ma io non ne sapevo nulla”, ha scherzato, “Non c’è in programma nulla del genere per i prossimi trent’anni”, ha chiosato. Parole che non lasciano spazio all’interpretazione quelle di Al Bano, che ha poi aggiunto: “L’importante è che ci sia un matrimonio di pensieri, azioni, e quelle ci sono”.

Serenità ritrovata, dunque, per Al Bano e Loredana Lecciso, ma nessuna intenzione di convolare a nozze, almeno per il momento. Cosa ne pensate delle parole del cantante?