A poche ore dalla puntata d’esordio di Temptation Island, Alessia Marcuzzi si è lasciata andare ad un’inedita rivelazione: le immagini social lo mostrano.

La prima puntata di Temptation Island è, finalmente, andata in onda. Proprio ieri sera, Mercoledì 16 Settembre, Alessia Marcuzzi è stata al timone di un appuntamento davvero imperdibile. Anche perché, come raccontato in un nostro recente articolo nel corso della prima puntata, è accaduto davvero di tutto. Ma non è affatto finita qui. Se, da una parte, infatti, i colpi di scena non sono affatto mancanti, come consueto; dall’altra parte, la conduttrice televisiva ha saputo ampiamente attirare l’attenzione su di sé per la sua immensa bellezza. Con degli outfit davvero eccezionali e, soprattutto, adatti a ciascuna esigenza, la romana ha letteralmente ammaliato tutti per il suo fascino. Ovviamente, ciò che non sono assolutamente passati inosservati sono i suoi capelli. È proprio a tal proposito che, poco prima dell’inizio del docu-reality delle coppie, la Marcuzzi si è lasciata andare ad una vera e propria rivelazione. Ecco tutti i dettagli.

L’inaspettata rivelazione di Alessia Marcuzzi prima di Temptation Island

Per la sua prima apparizione a Temptation Island, Alessia Marcuzzi si è mostrata più splendida che mai. Con diversi outfit straordinari, che cambiavano a seconda della circostanza, la conduttrice romana ha lasciato senza parole tutti i suoi sostenitori per l’immensa bellezza. Ciò che, però, non è assolutamente passato inosservato è stato il suo taglio di capelli. Come dicevamo precedentemente, questi, nel corso della prima puntata, sono apparsi decisamente più lunghi rispetto a com’eravamo abituati a vederla. Ma cos’è successo esattamente? A rivelare ogni cosa è stata la diretta interessata. Che, poche ore prima dell’inizio della puntata, si è lasciata andare ad un’inaspettata rivelazione. Siete curiosi di saperne anche voi molto di più?

Stando a quanto traspare dalle parole scritte a corredo dell’Instagram Stories, sembrerebbe che questo video sia stato girato, direttamente dal suo ‘camerino’, pochi minuti prima che si iniziasse a registrare la puntata. Ancora prima, quindi, di accogliere le sei coppie sulla spiaggia dell’Is Morus Relais, la conduttrice romana si è dedicata alla fase del trucco e del parrucco. E che ‘parrucco’, oseremmo dire. Come mostrato dalla diretta interessata, sembrerebbe proprio che la Marcuzzi abbia indossato un classico allungamento. Un ‘trucco’ fantastico e che, diciamoci la verità, in pochi se ne saranno accorti.

Cosa accadrà nel corso della seconda puntata?

Se la prima puntata è stata imperdibile, come sarà la seconda? Beh, irripetibile. Come ampiamente raccontato in un nostro recentissimo articolo, sembrerebbe proprio che quello che andrà in onda Mercoledì 23 Settembre sarà un appuntamento più che incredibile. Noi non vediamo l’ora di vederla, voi?

