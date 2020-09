Amatissima attrice è incinta, il meraviglioso annuncio social ha emozionato i suoi milioni di follower.

L’attrice di High School Musical, che ha interpretato Sharpay Evans diventerà mamma, stiamo parlando proprio di lei la bellissima Ashley Tisdale. Oltre ad essere un’eccellente attrice, è anche una cantautrice, modella, produttrice esecutiva, ballerina e nota doppiatrice statunitense. Un talento possiamo dire con certezza poliedrico, che l’ha condotta al successo in tutto il mondo. Conosciuta soprattutto per avere vestito i panni di Sharpay, è fin da subito entrata nel cuore dei giovani e non solo. Attualmente la bella Ashley è sposata con il musicista Christopher French e sembra proprio che le cose fra i due vadano a gonfie vele come è possibile vedere dai loro profili social. Anzi, da pochissimo la coppia ha dato un annuncio davvero inaspettato, infatti, la bella Ashley ha pubblicato uno scatto che ha emozionato tutti i suoi follower. Entriamo nel dettaglio della foto.

L’amatissima attrice Ashley Tisdale è incinta: mostra il pancione sui social

Ashley Tisdale è un’amatissima attrice conosciuta soprattutto per aver fatto parte della commedia musicale High School Musical, che ha avuto un successo incredibile. Ashley interpretava la bella Sharpay Evans. Ma prima di questo telefilm l’attrice aveva già preso parte al cast di altre note serie. Tra queste, ricordiamo Streghe, Settimo Cielo e Beverly Hills 90210. Più tardi Ashley è approdata sul grande schermo con la sua interpretazione nel film Scary Movie 5. L’attrice è sposata con il musicista Christopher French, i due sono molto uniti e proprio da pochissimo è stato fatto un annuncio davvero inaspettato.

Infatti, Ashley ha annunciato di essere incinta, pubblicando uno scatto meraviglioso insieme a suo marito. La foto in poco tempo ha raccolto migliaia di like e tantissimi sono stati i messaggi di auguri. L’immagine tanto tenera ha conquistato tutti i suoi follower, visibilmente sorpresi del lieto evento. Una notizia inaspettata ma certamente bellissima. Nello scatto postato possiamo notare Ashley e Christopher vicini, mentre la donna accarezza dolcemente il suo pancione, vestita di bianco: appare proprio come un incanto.

