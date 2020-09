Antonella Clerici ricorda “Il treno dei desideri” e mostra uno scatto di lei all’inizio della sua carriera: date un’occhiata al meraviglioso post!

Antonella Clerici è una delle conduttrici italiane più amate e seguite nel panorama televisivo italiano. Solare, brillante e simpatica: ha iniziato la sua carriera conducendo programmi sportivi prima di passare a La Prova del Cuoco che l’ha lanciata come conduttrice di punta dell’emittente. Il Festival di Sanremo, Ti lascio una canzone, lo Zecchino D’Oro: sono tantissimi i programmi che hanno avuto proprio lei come protagonista. Il treno dei desideri è un altro show nato nel 2005 che ha avuto la Clerici alla conduzione: Antonella ha pubblicato proprio poche ore fa uno scatto del passato in cui ricorda la trasmissione. Nella foto si vede lei super sorridente con gli autori del programma: sapete com’era all’inizio della sua carriera? Parliamo di ben quindici anni fa…Guardatela in questo post!

Antonella Clerici, spunta una foto di 15 anni fa: com’era all’inizio della carriera in tv

Antonella Clerici ha pubblicato sul suo canale Instagram un meraviglioso ricordo: nel post di poche ore fa c’è lei super sorridente con gli autori del programma da lei condotto nel 2005, ‘Il treno dei desideri’. Splendida proprio come oggi: i capelli biondi super ricci ed il suo sorriso smagliante illuminano senza dubbio la fotografia. “Ricordi “il treno dei desideri”anno 2005” scrive come didascalia a questo post:

Tantissimi fan sono rimasti davvero felici di ricordare questo programma che era molto amato: “Ma quanto era meraviglioso questo programma”, “Un programma stupendo.”, “Il treno dei desideri mi piaceva tanto, tra i miei preferiti! Sarebbe tanto bello se Antonella lo rifacesse!” sono alcuni dei commenti che ha ricevuto la conduttrice. Beh, nonostante siano passati 15 anni la Clerici è sempre uguale: non è cambiata affatto con il tempo!