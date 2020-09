Milly Carlucci, ai nostri microfoni, ha dichiarato di star lavorando a nomi interessanti per gli ospiti di Ballando con le Stelle: ecco le sue dichiarazioni

Adesso è veramente tutto pronto per l’inizio della nuova edizione di Ballando con le Stelle. Il programma sarebbe dovuto andare in onda in inverno, ma è slittato a causa della pandemia di Covid-19 che proprio in quei mesi si è abbattuta in Italia. La trasmissione è stata così spostata in autunno, ma la Rai è stata costretta a rinviare il programma di un’altra settimana. Il ballerino Samuel Peron e il concorrente Daniele Scardina sono risultati positivi al Covid-19. Il talent show per forza di cose è slittato. Adesso, però, è veramente tutto pronto. Sabato, in prima serata, andrà in onda la prima puntata del programma condotto dalla Carlucci.

Ballando con le Stelle, intervista esclusiva a Milly Carlucci

La redazione di Sologossip ha raggiunto in esclusiva la conduttrice di Ballando con le Stelle. Di seguito le dichiarazioni della Carlucci:

Milly come si affronta un’edizione così particolare?

Con tanta attenzione e con la passione di sempre. Arrivare a cominciare mi sembra un’impresa straordinaria. Devo ringraziare tutto il cast per la forza d’animo che ha avuto nel voler vivere fortemente questa esperienza. Questo maledetto Covid ha creato dolore e lutti in tutto il mondo e tanta preoccupazione

Quali saranno i cambiamenti più importanti?

Ci saranno tredici meravigliosi cambiamenti. La principale novità è sicuramente il nostro cast. Poi ci saranno tre tribuni della plebe, che constateranno la giuria, e la votazione social, che costituisce in toto il televoto. In quest’epoca non si sembrava giusto far pagare la gente per votare un ballo. I social ormai li usano tutti, anche il pubblico più maturo. Giusto dargli valore

C’è qualcuno che secondo lei è favorito nella corsa alla vittoria?

Non è mio compito fare pronostici. Vorrei che tutti facessero il percorso netto. Mi hanno dato fiducia e spero sempre che escano felici da questo viaggio nella loro anima che è Ballando con le Stelle

C’è qualcuno che ha rifiutato di partecipare?

Sì, ma perchè svelarlo? Magari il prossimo anno accetterà. Tullio Solenghi lo inseguivamo da anni, così come Rosalinda Celentano. Avevano sempre declinato, mentre stavolta hanno deciso di buttarsi

Cosa ne pensa del legame già forte creatosi tra Elisa Isoardi e Raimondo Todaro?

Mi interessa che il legame ci sia in pista. Lì si gioca la nostra partita. Quello che succede fuori non mi riguarda, perchè riguarda loro e i giornali di gossip, che giustamente fanno il loro lavoro

Ci sarà in futuro la possibilità di rivederla ballerina per una notte?

Spero di no! Fu una situazione d’emergenza. Per sopperire alla caduta del nostro ospite, gli autori contarono sul ritorno di Maradona, ma poi non si chiuse il contratto. Allora decisi di buttarmi, ma spero non serva più

Ci può anticipare qualche sorpresa riguardo i ballerini per una notte?

Magari lo sapessi… Stiamo lavorando su nomi interessanti che spero piacciano al pubblico

Il cantante mascherato tornerà il prossimo anno?

Sì, a gennaio. Stiamo lavorando alle maschere, ma non chiedetemi del cast. Lì ancora top secret.