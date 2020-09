Al via Ballando con le stelle, ma chi sarà il ‘Ballerino per una notte’ della prima puntata? Sicuramente non lo avevate mai immaginato in pista da ballo.

Milly Carlucci e tutta la squadra di Ballando con le stelle sono ormai ai nastri di partenza: sabato 19, in prima serata su Rai 1 avrà inizio la 15esima edizione del programma che vede personaggi famosi del mondo dello spettacolo, dello sport, del giornalismo e della politica sfidarsi in pista da ballo, coadiuvati da ballerini professionisti in qualità di loro partners. Una stagione la cui partenza è costata più del solito, dopo che, a causa dell’emergenza sanitaria Ballando ha dovuto rinunciare ad andare in onda nei mesi scorsi. Anche stavolta non sono mancati contrattempi e ritardi determinati dalla scoperta della positività al Covid di uno dei ballerini veterani del programma e anche di uno dei concorrenti. Fortunatamente però, la macchina ora è finalmente pronta a rimettersi in moto: manca davvero poco e potremo di nuovo scatenarci a fare il tifo da casa per il nostro vip preferito e a arrabbiarci con qualcuno dei giudici quando non saremo d’accordo con i voti espressi con le famose palette. Come ogni anno, per ciascuna puntata è previsto un ‘Ballerino per una notte’, cioè un personaggio noto che, pur non facendo parte dei concorrenti, si esibirà in una coreografia guidato da un ballerino professionista: i voti che riuscirà a ricevere dalla giuria costituiranno il tesoretto che andrà ad aumentare il punteggio di una delle coppie in gara, a discrezione dei giudici. Chi sarà allora il ‘Ballerino per una notte’ della prima puntata di sabato 19? Scopriamolo!

Ballando con le stelle 2020, sarà Massimiliano Allegri ‘Ballerino per una notte’ della prima puntata

Sarà un personaggio del mondo dello sport, più precisamente del calcio, che sabato scenderà in pista a Ballando come ‘Ballerino per una notte’: si tratta dell’ex allenatore di Milan e Juve, Massimiliano Allegri. Anche se solo ‘per una notte’, il compagno di Ambra Angiolini si metterà in gioco esibendosi in un tango appassionato, diretto e accompagnato dalla ballerina Roberta Beccarini che sarà la sua partner nella coreografia. E’ stata Milly a comunicare la notizia nel corso della conferenza stampa che ha annunciato l’ormai imminente inizio della trasmissione. E così, dopo altri rappresentanti del mondo calcio (Alex Del Piero, Gabriel Omar Batistuta, Roberto Mancini) stavolta sarà Allegri a lanciarsi in questa nuova esperienza.

E noi siamo curiosissimi di vederlo in azione.

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui