Beatrice Valli, la particolare ‘confessione’: “Non succedeva da mesi”, pioggia di commenti per il post dell’amatissima influencer, ecco cosa ha raccontato su Instagram.

Beatrice Valli è davvero amatissima sui social e il suo profilo Instagram conta oltre 2 milioni e mezzo di followers. Numeri davvero importanti, che dimostrano il grande successo della modella e influencer. Dopo aver partecipato come corteggiatrice a Uomini e Donne, infatti, Beatrice si è fatta apprezzare sempre di più dal pubblico e la sua carriera ha avuto un’impennata pazzesca, complice anche la sua storia con Marco Fantini, conosciuto proprio nel dating show di Canale 5. I due sono insieme da allora e hanno costruito nel tempo una splendida famiglia, con i loro piccoli Alessandro, nato da una relazione precedente di Beatrice, Bianca e Azzurra, che è nata lo scorso maggio. Tre bambini e tanto amore sono la ricetta vincente di Marco e Beatrice, che sono davvero amatissimi dal pubblico. In questo periodo la Valli si è fatta anche portavoce di tante donne parlando di come sia cambiato il suo corpo dopo la terza gravidanza, e ha attirato su di sé tantissimi commenti positivi. Sempre molto attiva e presente sui social, poco fa Beatrice ha invece fatto una ‘confessione’ inaspettata, scatenando una pioggia di commenti sotto il suo post: ecco cosa ha raccontato.

Beatrice Valli, la ‘confessione’ inaspettata: “Non succedeva da mesi”, ecco le sue parole nel dettaglio

Beatrice Valli è sempre presente e attiva sui social, ma soprattutto ha un rapporto molto aperto e sincero con i suoi followers, ai quali racconta molto della sua vita quotidiana e del suo essere mamma. Poco fa ha pubblicato su Instagram un nuovo post, nel quale si è mostrata più bella che mai in un abito a tubino beige. L’occasione era un’uscita di coppia con il suo compagno e futuro marito Marco Fantini. Uscita che Beatrice ha brevemente riassunto nella didascalia del suo post, facendo anche una ‘particolare confessione’: “Io e il Marchini ieri dopo mesi siamo usciti senza bambini”, ha detto, “Siamo stati fuori fino all’una, ma a me è sembrato di aver fatto le 5 del mattino. Marco mi dice sempre che sono nata anziana”, ha concluso ironicamente la Valli.

Il post di Beatrice ha ottenuto una vera e propria pioggia di commenti, soprattutto da parte di tante mamme che, come lei, non riescono sempre a ritargliarsi uno spazio per il proprio rapporto di coppia e che si sono dunque ritrovate in pieno con le sue parole. Voi cosa ne pensate?