Belen Rodriguez e la sua vita ‘dopo Stefano’: in una foto in cui è stesa a letto, tutti hanno notato subito un particolare ‘dettaglio’. Sapete di che si tratta?

Belen Rodriguez è costantemente sotto i riflettori. Da quando è arrivata in Italia, si può dire, non c’è un giorno in cui non si parla di lei. Fa parte della popolarità. Della grande popolarità che ha acquisito col tempo grazie soprattutto alla sua bellezza, ma anche alla sua simpatia ed alla particolare capacità di far affezionare il pubblico. Ha un’anima dolce, Belen, è molto romantica: infatti, spesso vediamo delle foto molto carine sul suo profilo che ritraggono dettagli semplici, ma che per lei sono molto profondi e significativi. Un amore grande, immenso, quello che la lega a suo figlio Santiago. E con Stefano, come va? Non bene. Sappiamo tutti cosa è successo ultimamente: della loro crisi si è scritto e parlato tutta l’estate e voci di corridoio hanno parlato anche di vari flirt da parte dell’uno e dell’altro.

Belen ‘dopo Stefano’, stesa a letto: quel dettaglio particolare… l’avete notato anche voi?

Ha indossato una maglia dei Pink Floyd, stando a quanto scrivono nei commenti, e i followers hanno notato qualcosa di ‘particolare’. Insomma, si tratta di un dettaglio che proprio non poteva passare inosservato. E sapete perché?

Si parla da giorni di una nuova fiamma per Belen: Antonino Spinalbese. Le notizie si sono susseguite a velocità folli negli ultimi giorni. E, dobbiamo dirlo, non tutti i fan hanno ‘apprezzato’ questo nuovo amore. A prescindere da tutto, è ovvio che Belen possa fare quello che le pare e di questo non debba dar conto a nessuno. Ognuno, del resto, reagisce come vuole alla fine di una storia. Ricordiamo ancora, infatti, il video in cui la showgirl argentina si mostrava con le lacrime agli occhi e la voce rotta per annunciare la fine della relazione con il ballerino.

Tra i commenti, troviamo anche chi scrive queste parole: “Non tutti vivono il dolore di una storia finita, se così è, nella stessa maniera, c’è chi va in depressione, chi si rialza e pensa a reagire, chi pensa per il bene del proprio figlio, come Belen, a far passare il tempo insieme nel migliore dei modi. L’unica certezza che abbiamo, forse certe intimità familiari non le pubblicherei, ma questo a mio giudizio. Comunque Belen fai bene💪🏻, ti meriti un po’ di serenità, [email protected] possa trovarla!!!!”