Belen Rodriguez è completamente senza freni in queste ultime Instagram Stories caricate sul suo social ufficiale: la rivelazione intima.

Sembrerebbe proprio che sia riuscita a trovare il sorriso, Belen Rodriguez. Dopo la fine della sua storia d’amore con Stefano De Martino, sembrerebbe che l’argentina abbia ritrovato la voglia di scherza. Sarà stato merito di Antonino Spinalbese? Non possiamo darvi una risposta certa, questo è chiaro. Eppure, sembrerebbe proprio che tra i due, dopo l’incontro casuale a Milano poco prima di partire per Ibiza, le cose stiano procedendo davvero alla grande. Belen è gioiosa, sorridente e più che spiritosa. E lo si capisce perfettamente in queste sue ultime Instagram Stories. In diretto collegamento dal suo camerino pronta per una nuova avventura, anche se non sappiamo esattamente quale, la showgirl si lascia andare ad una vera e propria rivelazione ‘intima’. Delle parole davvero inaspettate e che, prontamente, hanno suscitato un momento di ilarità tra tutti i suoi più cari amici. Ecco cos’è successo esattamente.

Belen Rodriguez senza freni: la rivelazione ‘intima’ che fa sorridere

In attesa di poterla rivedere in tutta la sua bellezza nella seconda puntata di Tu si que Vales, in onda Sabato 19 Settembre, Belen Rodriguez non perde mai occasione di potersi mostrare ed interagire con i suoi adorati sostenitori. Lo ha fatto anche qualche ora fa. Quando, in diretto collegamento dal suo camerino, la showgirl si è lasciata andare ad una vera e propria rivelazione ‘intima’. Sappiamo benissimo che la modella ama scherzare, ridere, divertirsi e, soprattutto, far divertire. E questo ripreso qualche ora fa sui social rientra alla grande tra questo. Riprendendo Cristina Isac, la sua truccatrice, Antonia Achille, la sua migliore amica, e se stessa con alle spalle il suo hair dresser di fiducia, ha fatto dire rispettivamente: ‘Ciclo, pre-ciclo ed ovulazione’. Insomma, un momento davvero divertente, c’è da ammetterlo. E che prontamente ha suscitato l’ilarità di tutti i presenti.

‘Un triciclo’, ha scritto Belen Rodriguez dopo questo momento super divertente. Insomma, completamente senza freni non l’avevamo mai vista, siete d’accordo?

