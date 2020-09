Benedetta Parodi, l’annuncio che fa felici i fan: “Per me è una novità assoluta”, ecco la grande notizia condivisa dalla conduttrice su Instagram.

Benedetta Parodi è una delle conduttrici più amate in tv e sta vivendo un periodo davvero incredibile negli ultimi mesi, in particolare dal punto di vista lavorativo. Sempre pronta a lanciarsi in nuove avventure, Benedetta si sta dedicando a tanti nuovi progetti, che le danno gioia e soddisfazione, per la gioia anche dei suoi tantissimi fan. La conduttrice, infatti, ha un profilo Instagram con oltre 800mila followers, che lei tiene costantemente aggiornati su tutto quello che la riguarda. In questi giorni la Parodi è in tv con il suo nuovo programma ‘Senti chi mangia’, in onda tutti i pomeriggi dalle 17 su La7, che ha ricevuto diverse critiche positive in questi primi giorni. Non solo però, perché Benedetta è impegnata anche con la messa in onda di Bake-Off Italia e con l’uscita del suo nuovo libro, ‘Una Poltrona in Cucina’, che racconta la sua vita, come lei stessa ha più volte sottolineato. A quanto pare, però, non è finita qui. Poco fa Benedetta ha anche annunciato un’altra grande notizia, che ha fatto felici i suoi fan: “Per me è una novità assoluta”, ha dichiarato. Siete curiosi di scoprire di cosa si tratta?

Benedetta Parodi, l’annuncio che fa felici i fan: “Per me è una novità assoluta”, ecco di cosa si tratta

Benedetta Parodi è sempre più impegnata in questo periodo e il suo lavoro le sta regalando enormi soddisfazioni. Dopo diversi programmi tv e libri di ricette imperdibili, ora la conduttrice sta per sbarcare in radio. Ebbene sì, avete capito proprio bene! Prima volta in assoluto per la Parodi, che da lunedì sarà protagonista di un programma su Radio Capital, ‘Le Mattine di Radio Capital’, insieme a Selvaggia Lucarelli e Daria Bignardi. Nel corso della conferenza stampa del nuovo programma, la Parodi è apparsa davvero entusiasta di questo nuovo progetto: “Per me è una novità assoluta”, ha dichiarato nel video poi pubblicato nelle sue storie Instagram.

La notizia ormai è ufficiale, come dimostrato anche dal post pubblicato poco fa da Benedetta, nel quale sono contenuti i dettagli del nuovo programma.

La Parodi, dunque, arriva in radio da lunedì e il suo spazio comincerà alle 11.00, dopo quelli di Selvaggia Lucarelli e Daria Bignardi. Siete contenti di questa grande notizia?