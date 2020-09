Benedetta Parodi, “i miei figli sono arrabbiatissimi”: cos’è successo alla nota conduttrice.

Giornalista italiana, Benedetta Parodi è divenuta celebre per i suoi programmi dedicati alla cucina, con “I Menù di Benedetta”, spesso è affiancata da volti noti e vip, dove spiega al pubblico ricette semplici dedicate alla famiglia e alle occasioni importanti. Benedetta è diventata molto nota con il talent dedicato alla pasticceria “Bake Off Italia“, che ha riscontrato negli anni un enorme successo. Ma ha iniziato la sua carriera nel mondo culinario dopo che nel 2008 lascia Studio Aperto e passa alla conduzione del suo primo programma dedicato alla cucina “Cotto e Mangiato”, un format dedicato a ricette molto brevi, registrate dalla sua cucina di casa. Ha sempre mostrato un talento capace di spaziare da un ambito all’altro, senza mai tentennare, portando al successo molte delle sue trasmissioni. Dal 4 settembre la Parodi è tornata in televisione con il programma Bake Off Italia, quest’anno le novità sono davvero tante, a partire dai giudici, al fianco degli storici e amatissimi Clelia D’Onofrio, Damiano Carrara ed Ernst Knam troviamo la meravigliosa Csaba della Zorza, una new entry davvero inaspettata, ma tanto apprezzata dal pubblico che da anni segue con entusiasmo il noto format. Per quanto riguarda la sua vita privata, Benedetta Parodi ha tre figli, avuti dal matrimonio con Fabio Caressa, una delle voci più conosciute del giornalismo sportivo. Di recente, la donna ha pubblicato delle storie con la scritta “arrabbiatissimi”, riferendosi proprio ai suoi figli. Vediamo nel dettaglio cos’è successo.

Con il suo fare tanto allegro ed energico, mostrando sempre un esplicito e sincero sorriso Benedetta Parodi ha portato i suoi programmi sempre al successo. In particolare, citiamo Bake Off Italia- Dolci in forno, il noto programma che vede in gara numerosi concorrenti che si cimentano nella preparazione di dolci e torte, non senza essere coinvolti in imprevisti poco riparatori. Alla conduzione come abbiamo sostenuto la bellissima Benedetta, affiancata da giudici d’eccezione, Damiano Carrara, Ernst Knam e Clelia D’Onofrio. Quest’anno però una grande novità è stata introdotta nel format e riguarda proprio i giudici, infatti, ritroviamo in tale ruolo anche Csaba Della Zorza. Di recente, la Parodi ha postato una storia con la scritta “arrabbiatissimi“, riferendosi ai suoi figli. Vediamo nel dettaglio a cosa allude la donna.

Benedetta Parodi poche ore fa ha pubblicato diverse storie, in una in particolare non è passata inosservata la scritta “arrabbiatissimi”, riferendosi ai suoi tre figli. Questi ultimi infatti da quanto si apprende dalle parole di Benedetta sono molto arrabbiati con lei, perchè da diversi giorni a casa sua non si fa altro che mangiare pizze e focacce, infatti la conduttrice è molto impegnata e non trova il tempo necessario per cucinare. Per questo motivo i suoi figli sono arrabbiatissimi, ma la donna promette che si metterà ai fornelli per preparare qualcosa di diverso e accontentare finalmente la sua famiglia.

