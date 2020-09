Diletta Leotta sembra aver definitivamente voltato pagina, l’addio a Scardina sembra essere definitivo: beccata in barca proprio con lui.. guardate un po’

Diletta Leotta è una conduttrice televisiva e radiofonica italiana e giornalista sportiva. Si è fatta strada nel mondo dello spettacolo ed oggi è amatissima dal pubblico. Molto attiva sui social, raccoglie sul suo profilo Instagram un seguito di oltre 7 milioni di seguaci. E’ considerata una vera e propria icona di bellezza: con quel fisico mozzafiato e viso da dea la Leotta incanta tutti. L’abbiamo vista lo scorso Febbraio alla conduzione del Festival di Sanremo, dove ha spiccato in particolar modo per le mise sfoggiate durante il Festival musicale. La Leotta è stata impegnata sentimentalmente per circa un anno o poco più in una relazione con il pugile Daniele Scardina. Il rapporto tra i due però dopo aver trascorso la quarantena tra i mesi di Marzo e Maggio 2020 nella dimora milanese della giornalista sportiva, sembra essersi incrinato. I motivi della rottura non sono noti, si vociferava di un tradimento da parte di lui, ma la notizia è stata poi immediatamente smentita. Ad oggi, dopo vari tentativi di lui di riconquistarla con un gesto clamoroso, sembrerebbe che la Leotta abbia voltato pagina. Ultimamente infatti la bella conduttrice di Dazn si trova al centro dei titoli di Gossip, perché sembra aver detto addio al suo ex Scardina ed è stata paparazzata in barca proprio con lui.. date un’occhiata!

Diletta Leotta, l’addio a Scardina è definitivo? Beccata in barca proprio con lui..

Ultimi giorni d’estate per Diletta, che si dedica qualche giorno in barca sul Lago di Como. La conduttrice radiofonica ha condiviso alcuni scatti tra le Instagram stories ed alcuni post intenti a documentare quelle giornate in barca sul suo canale Instagram, puoi dare un’occhiata qui; foto in cui compariva da sola.. Però grazie al Settimanale Chi, spuntano le foto di quella giornata, e a quanto pare la Leotta non era proprio da sola.. Con lei c’erano la sua migliore amica Rossella Fiamingo ed il preparatore atletico Matteo Conversi. Ma non finisce qui, perché in barca con la combriccola di amici, c’era ance lui Marco Valta(ex di Anna Safroncik): che si tratti del nuovo flirt della bella giornalista?

Gli indizi che fanno pensare al fatto che in barca con Diletta Leotta ci fosse anche lui Marco Valta, risalgono all’abbigliamento di lei risalente a quella giornata, che lei stessa mostra sui social in cui condivide post dove compare da sola, dal Settimanale Chi si scorgono momenti della stessa giornata in cui la Leotta appare però in compagnia. Al momento non giungono ulteriori informazioni riguardo il possibile dolce flirt tra i due, potrebbero però spuntare nuovi aggiornamenti!