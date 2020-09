Elisa De Panicis e Mila Suarez, dopo il famoso ‘bacio saffico’ arriva la rivelazione: come stanno realmente le cose.

Quest’anno la mostra del Cinema di Venezia è stata tanto seguita e moltissimi sono stati i vip che hanno calcato il famoso red carpet. Un’edizione promossa a pieni voti, dove tutto ha funzionato alla perfezione, distanziamenti sociali, utilizzo delle mascherine e rispetto delle norme in vigore. Numerosi sono stati i vip ma non solo, anche tantissime influencer, che hanno deciso di partecipare ad uno degli eventi più celebri. Tra questi ricordiamo certamente Elisa De Panicis e Mila Suarez. Le due donne sono state al centro dell’attenzione per il famoso ‘bacio saffico‘ che si sono scambiate. Un episodio che ha destato grande scalpore, molte sono state le critiche ricevute, ma anche tantissimi apprezzamenti. Entrambe di una bellezza incantevole, hanno sfoggiato con abiti particolari, che non potevano passare inosservati. La bella Elisa ha indossato un vestito nero, abbastanza pomposo, dalle maniche ricamante, portando un’acconciatura sciolta cadente sulle spalle. Mentre, la showgirl di origine marocchina Mila Suarez si è presentata con un abito bianco davvero incantevole, dalle eccentriche trasparenze. Sicuramente i look hanno messo in evidenza la loro maestosa bellezza, ma a far scalpore è stato ovviamente il loro bacio inaspettato, tanto fotografato e riportato su tutti i giornali. Oggi le due donne hanno chiarito il loro rapporto a Pomeriggio Cinque. Scopriamo insieme le parole di Elisa De Panicis e Mila Suarez.

Elisa De Panicis e Mila Suarez, dopo ‘il bacio saffico’ la rivelazione sul loro rapporto

Due bellezze che hanno sicuramente incantato il Festival del Cinema di Venezia, stiamo parlando di Elisa De Panicis e Mila Suarez. Ma a destare grande scalpore è stato il passionale bacio che le due donne si sono scambiate davanti a centinaia di fotografi che hanno ripreso tutta la scena. Un episodio che ovviamente non poteva passare inosservato e che ha mandato in visibilio il web. Infatti, c’è stata una forte divisione social, molti sono coloro che non hanno apprezzato il gesto, ma c’è anche chi non ha condannato le due influencer, ammirando il famoso ‘bacio saffico’ che si sono scambiate. A Pomeriggio Cinque, Elisa e Mila hanno spiegato in che rapporti oggi si trovano.

Nella puntata trasmessa oggi 17 settembre, Barbara D’Urso ha invitato nel suo programma Pomeriggio Cinque Elisa De Panicis e Mila Suarez. La conduttrice ha chiesto alle due donne il motivo del bacio scambiato al Festival Del Cinema di Venezia, cercando soprattutto di capire il legame che lega le due influencer. “Sono un po’ confusa ma dopo tante delusioni dagli uomini con Mila oggi sto bene”, ha dichiarato Elisa ai microfoni di Barbara D’Urso, non nascondendo il suo interesse per la bella showgirl. Alcuni ospiti del format si sono schierati contro le due donne, sostenendo che la loro love story altro non sarebbe che un modo per attirare l’attenzione dei media, ma Elisa dal canto suo ha voluto decisamente confermare che niente è stato programmato, che al momento non sanno che tipo di rapporto può essere, ma che sicuramente qualcosa c’è. “Abbiamo condiviso tante cose, abbiamo trascorso tutta l’estate insieme. Ci stiamo frequentando“, ha riferito Mila Suarez, confermando le parole della De Panicis.

