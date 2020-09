Elisabetta Canalis sfoggia un look da cowboy ‘inedito’: lo spacco è altissimo ma non è tutto, c’è un dettaglio che ha attirato l’attenzione dei fan. Date un’occhiata al post.

Non ha affatto bisogno di presentazioni: Elisabetta Canalis è la splendida ex velina amatissima dal pubblico televisivo e super seguita sui social. Nonostante sia lontana dal piccolo schermo da qualche tempo, la sarda è sempre molto amata e ricordata per i suoi ‘stacchetti’ a Striscia la Notizia. Su Instagram fa sempre il pieno di like e complimenti: la Canalis aggiorna quotidianamente il suo profilo con scatti di sé, della sua famiglia e dei suoi avvenimenti importanti. Anche la foto ricordo di qualche giorno fa ha catturato l’attenzione di tutti: erano i tempi del liceo ed Elisabetta ha voluto ricordarli postando uno scatto del passato in compagnia di una sua compagna di classe. Con gli anni i suoi occhi e la sua espressione sono rimasti praticamente immutati! Anche oggi ha incantato tutti con la sua immensa bellezza: si trova in un campo ed ha indosso un abito fuxia che ha fatto girare la testa ai suoi milioni di fan. Tutti però hanno notato, nel suo look, un dettaglio particolare: date un’occhiata.

Elisabetta Canalis, spacco altissimo: i fan notano un ‘dettaglio’ particolare

Riesce sempre a lasciare senza parole tutti i suoi milioni di fan: anche oggi Elisabetta Canalis ha aggiornato il suo profilo Instagram con uno splendido scatto. Si trova in un campo ed indossa un abito fuxia con uno spacco davvero alto! Non è la gamba di fuori dell’ex velina ad aver però attirato l’attenzione di tutti: c’è un altro dettaglio particolare che ha fatto chiacchierare. Volete provare ad indovinare voi lettori? Date un’occhiata qui:

Tra i commenti sono spuntati alcuni utenti che le chiedono: “Con sto caldo quegli stivaloni?…. Come cucinarsi i piedi”, “Cowboy”, “Ma quei stivali?”. Beh, alcuni dei suoi fan hanno notato subito le scarpe che ha scelto per il vestito: si tratta di uno stivale alto da cowboy color bianco e con dei disegni a fantasia. Ad alcuni non è piaciuta la scelta visto che fa molto caldo, altri invece le hanno chiesto la marca!