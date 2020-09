Fedez e Chiara Ferragni, arriva un regalo davvero ‘speciale’: “Devastante”, la reazione del rapper è incredibile, ecco cosa ha fatto quando l’ha visto.

Fedez e Chiara Ferragni sono la coppia più ‘social’ in circolazione. I due, infatti, condividono davvero tutto con i loro followers, che sono davvero tantissimi, pubblicando immagini del loro lavoro ma anche dei loro momenti familiari. I ‘Ferragnez’, come vengono chiamati sul web, sono davvero una splendida coppia e si divertono a scherzare insieme e prendersi in giro a vicenda, pubblicando i loro imperdibili siparietti anche sui social, dove i video diventano virali in pochissimo tempo. Non mancano anche scherzi molto ‘crudeli’ e momenti invece di tenerezza e romanticismo, che fanno sognare i fan. Insomma, tutta la vita quotidiana di Fedez e Chiara è condivisa con i loro milioni di followers, che ogni giorno aspettano nuove imperdibili immagini dei loro beniamini. Poco fa la coppia ha mostrato un regalo davvero ‘speciale’, che Fedez ha addirittura definito “devastante”. La sua reazione quando ha visto il dono, infatti, è stata davvero incredibile. Di cosa si tratta? Scopriamolo insieme!

Fedez e Chiara Ferragni, arriva il regalo molto ‘speciale’: la reazione del rapper è incredibile, ecco cosa ha fatto

Fedez e Chiara Ferragni condividono davvero tutto con i loro milioni di fan e loro, di rimando, li seguono sempre con grande affetto. Ed è proprio il caso di sottolinearlo, visto che poco fa i Ferragnez hanno ricevuto un regalo davvero speciale, arrivato proprio da uno dei loro followers. Si tratta di uno splendido ritratto della loro famiglia. Una tela su cui sono disegnati i volti di Fedez, Chiara e del piccolo Leone che sorridono felici. Sul profilo di Fedez ci sono le storie in cui la Ferragni arriva in casa con il quadro tra le mani e lo mostra al marito, il quale ha una reazione davvero molto forte. A quanto pare, infatti, il rapper apprezza in modo particolare questo genere di oggetti e quando ha visto il ritratto è letteralmente ‘impazzito’ di gioia: “E’ devastante ragazzi. Non sto scherzando, io amo questi ritratti. Adoro, mandatemi solo ritratti così, sono pazzeschi!”, ha detto Fedez.

La coppia avrebbe voluto ringraziare l’autore del ritratto, che però è rimasto anonimo: “Non sappiamo chi tu sia“, ha detto Fedez, “ma sappi che io questo me lo metto in studio ‘Muschio”. E voi cosa pensate di questo regalo?