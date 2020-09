Francesco Oppini ed Alba Parietti, spunta lo scatto del passato: trasformazione sorprendente

Francesco Oppini ed Alba Parietti:spunta sui social una foto del passato, la trasformazione dei due è sorprendente; riuscite a trovare delle differenze?

In queste ultime ore abbiamo sentito parlare di entrambi. Mamma e figlio coinvolti ,anche se in modo diverso, nelle vicende del Grande Fratello Vip. Francesco Oppini è uno dei concorrenti che prenderà parte al famosissimo reality, ed entrerà nella casa proprio domani sera, quando andrà in onda in prima serata la seconda puntata del GF. Mamma Alba invece, si è trovata a dover rispondere a qualche concorrente della Casa che in queste ultime ore è stato un po spietato, stiamo parlando della Contessa Patrizia De Blanck, che due giorni fa non le ha mandate a dire nemmeno ad Alba Parietti. La showgirl infatti si è sentita subito chiamata in causa ed infatti non si è fatta attendere la sua risposta. Scopri qui cosa è successo. Mancano quasi 24h all’inizio della seconda puntata del noto reality, e la seconda metà dei concorrenti è pronta ad entrare per iniziare la propria avventura al Grande Fratello Vip. Tra i concorrenti prossimi a varcare la porta rossa come abbiamo anticipato ci sarà lui, Francesco Oppini. Spunta dei due una foto del passato che li vede molto diversi da come li conosciamo oggi.

Francesco Oppini ed Alba Parietti, spunta una foto del passato

Francesco Oppini ha quindi chiuso la valigia ed è ormai pronto ad iniziare il suo percorso all’interno della casa più spiata d’Italia. Ed a poche ore dal suo esordio all’interno del programma arriva per lui un messaggio da parte di mamma Alba che in un post pubblicato sulla sua piattaforma Instagram condivide uno scatto del passato in cui è insieme al suo piccolo Francesco.

Avrà avuto più o meno una decina di anni in questa foto il nostro Francesco Oppini. Il caschetto moro ha fatto da padrone ieri così come oggi sula sua testa. Gli occhi ed il sorriso per la mamma sono quelli di sempre. Capelli biondi e lunghi ieri per lei, oggi invece la ritroviamo con un taglio corto, ancora affascinante e bellissima. E’ a lui che Alba Parietti sotto la didascalia del post condiviso dedica un grande in bocca al lupo per la nuova avventura che sta per vivere!