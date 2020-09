Freddo e labbra screpolate: scopriamo insieme come prepararle al meglio per l’arrivo dell’inverno, alcuni consigli utili e rimedi fai da te

Tra un po inizierà a non fare più tanto caldo e lentamente arriverà l’inverno… Chi soffre di pelle secca e disidratata, sa bene che l’inverno porta con se tante problematiche con cui spesso non è semplice convivere. Ovviamente il primo passo per avere una pelle perfetta anche in inverno, è quello di eseguire una skin care quotidiana di tutto rispetto e porre molta accortezza. Spesso si pensa che per eseguire una skin care efficace e soprattutto che dia buoni risultati, è necessario spendere molti soldi in cosmetici, ma in realtà non è sempre così. Spesso infatti è possibile riuscire a raggiungere risultati efficaci anche affidandosi a qualche piccolo trucchetto naturale. Sono infatti moltissime le ricette naturali da poter utilizzare per avere una pelle perfetta senza per forza utilizzare una miriade di prodotti diversi e dispendiosi. E oggi vogliamo parlarvi di come riuscire a preparare al meglio le vostre labbra in vista delle giornate gelide.

Freddo e labbra screpolate: come prepararle all’arrivo dell’inverno

Le labbra sono un muscolo importantissimo, poiché portatrici di sorrisi e andrebbero sempre coccolate soprattutto con l’arrivo della stagione più fredda. Queste sono infatti molto esposte agli agenti atmosferici e al makeup e risentono molto degli sbalzi di temperatura.

Scopriamo insieme come curarle al meglio: