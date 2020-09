GF VIP 5, Dayane Mello ‘si dichiara’ nella casa: “Ha rubato il mio cuore”

Dayane Mello ‘si dichiara’ nella casa del GF VIP 5: “Ha rubato il mio cuore”, ecco a chi erano rivolte le parole della modella

Lunedì scorso è iniziata la quinta edizione del Grande Fratello Vip. Il reality show ha riaperto le porte della casa più spiata d’Italia. Solo una parte dei concorrenti hanno varcato la porta rossa, gli altri entreranno venerdì sera. Confermato anche quest’anno il doppio appuntamento con il reality più longevo della televisione italiana. Nel frattempo, però, gli inquilini della casa sita in Cinecittà iniziano a conoscersi e c’è qualcuno che addirittura ‘si dichiara’.

GF VIP 5, Dayane Mello ‘si dichiara’: le sue parole

Dayane è una delle concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello Vip. La regina dei reality, com’è stata definita anche dai settimanali, dopo aver partecipato all’Isola dei Famosi e a Pechino Express, entra nella casa più spiata d’Italia. La Mello ha dichiarato di essere single e alla ricerca di un nuovo amore, dopo la relazione con Stefano Sala, con il quale ha avuto una figlia. L’ex gieffino, però, non è stato l’unico uomo nella vita della modella brasiliana. Oltre a Stefano Bettarini, con il quale ebbe un flirt fugace durante l’esperienza in Honduras, la Mello è stata legata sentimentalmente ad un altro calciatore. Stiamo parlando di Mario Balotelli, fratello di Enock Barwuah, anch’egli concorrente della quinta edizione del reality show. Nelle ultime ore, la modella brasiliana ha dichiarato di essere ancora legata al calciatore, nonostante non stiano più insieme. La Mello, parlando con gli altri coinquilini in giardino, tra i quali era presente anche Enock, ha confessato: “Ci sono stati dei sentimenti veri, ma non abbiamo mai potuto stare insieme. Lui è testardo e anche io. C’era troppo pregiudizio da parte sua. Mi diceva sempre che sbagliavo, anche se ero una ragazzina. Quando l’ho conosciuto avevo diciannove anni, l’ho amato e ho ancora dei sentimenti fortissimi per lui. Quando lo vedo il mio cuore batte forte”. Dayane ha confessato che se il calciatore entrasse nella casa per fare una sorpresa al fratello, lei sarebbe felicissima di rivederlo.

Più tardi, Enock ha organizzato uno scherzo ai suoi danni. Il gieffino ha fatto credere alla sua coinquilina che il fratello era arrabbiato per le confessioni fatte dalla Mello e che gli aveva chiesto di abbandonare la casa. Lo scherzo ha fatto piangere la modella brasiliana, che era triste per aver causato l’abbandono di Enock.