Dayane Mello, nella casa del GF VIP, ha deciso di dormire tra due bei suoi coinquilini: la modella si è ritrovata nella notte beata tra gli uomini!

Il Grande Fratello VIP è cominciato da pochissimi giorni ed ha già regalato tanti colpi di scena: l’addio di Flavia Vento dopo meno di 24 ore, lo ‘spogliarello’ avanti le telecamere di Patrizia De Blanck sono alcuni esempi. Protagonista indiscussa di questa quinta edizione del reality più amato dagli italiani è sicuramente Dayane Mello. La modella ha già raccontato un po’ di sé ai suoi coinquilini: ha parlato della storia d’amore che ha avuto con Mario Balotelli, fratello di Enock Barwuah, compagno d’avventura nella casa. “Ci sono stati dei sentimenti veri, ma non abbiamo mai potuto stare insieme. Lui è testardo e anche io” sono state alcune delle parole della brasiliana che al momento, come da lei confessato, è single ed è alla ricerca di un nuovo amore, dopo la relazione con Stefano Sala, con il quale ha avuto un figlia. Chi sa se è un obiettivo di questa avventura appena iniziata nella casa di Cinecittà: nella notte ha deciso di dormire proprio tra alcuni uomini.

GF VIP, Dayane Mello beata tra gli uomini: va a dormire proprio vicino a loro

Dayane Mello nella notte del 16 settembre 2020 ha deciso di dormire tra Enock Barwuah e Pierpaolo Pretelli, i due suoi coinquilini. Nella casa del Grande Fratello VIP può succedere di tutto: la modella brasiliana, come si nota nel video pubblicato sul portale di MediasetPlay, dopo aver salutato Matilde Brandi e Adua Del Vesco, è andata a dormire nello stesso letto del bel Pretelli. L’ex velino le ha lasciato il lato destro del letto, come da lei richiesto, per consentirle di dormire più comodamente: è iniziata così una breve battaglia di cuscini prima di addormentarsi. Potrebbe nascere qualcosa tra la brasiliana ed il volto noto di programmi come Uomini e Donne e Striscia la Notizia? Esattamente come la modella, anche lui è single: in comune hanno anche il fatto di essere entrambi genitori. Pierpaolo è papà di Leonardo, nato dalla sua passata storia con Ariadna Romero.