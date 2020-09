Una delle concorrenti del GF Vip si è lasciata andare ad un vero e proprio racconto choc: ecco le parole della gieffina sulla sua malattia.

Seppure la quinta edizione del Grande fratello Vip sia iniziata da poco meno di una settimana, possiamo affermare a gran voce che siamo entrati nel vero e proprio vivo del gioco. Nel corso della seconda puntata, che andrà in onda Venerdì 18 Settembre, assisteremo all’ingresso dell’altra parte del cast. Anche se, bisogna ammettere, tra questi che hanno avuto l’opportunità di varcare la porta rossa nel corso della prima puntata si è già creato un rapporto davvero speciale. Un rapporto che, com’è giusto che sia, fa sorgere le prime simpatie, i primi legami e, soprattutto, i primi racconti sulle loro vite. È stato il caso, ad esempio, della modella brasiliana. Che, pochissime ore fa, ha confessato di essere stata abbandonata da sua madre quando aveva soltanto quattro anni. Ed è il caso, inoltre, anche di quest’altra giovanissima concorrente. È proprio lei che, in giardino con Andrea Zelletta, si è lasciata andare ad un vero e proprio racconto choc sulla malattia che, purtroppo, l’ha colpita anni fa. Ecco di chi parliamo. E, soprattutto, cos’è esattamente successo.

GF Vip, ‘pesavo 32 kg e non riuscivo a camminare’: racconto choc

Un vero e proprio racconto choc quello che, pochissime ore fa, Adua Del Vesco ha fatto ad Andrea Zelletta. I due, accomodatisi nel giardino, hanno iniziato a svelare qualche piccolo dettaglio in più sulla loro vita. Lo ha fatto in primis la giovanissima attrice. Che, nel raccontare dettagliatamente la malattia che, purtroppo, anni fa l’ha colpita, si è lasciata andare a delle parole davvero drammatiche. ‘Sono arrivata a pesare 32 Kg’, ha iniziato a dire l’ex compagna di Gabriel Garko. Parlando, da come si può chiaramente intendere, dall’anoressia. Insomma, un periodo davvero difficile, c’è da ammetterlo. Durante il quale, come raccontato dalla diretta interessata, lei ha potuto contare sul suo fidanzato dell’epoca. È stato proprio lui che, soprattutto quando camminavano per strada e la gente la guardava ‘schifata’, lui non le faceva affatto mancare di farle sentire il suo amore. ‘Ero orribile’, ha continuato a dire la Del Vesco.

Un periodo davvero drammatico, da come si può chiaramente immaginare, quello vissuto anni fa da Adua Del Vesco. E che, ancora adesso, la giovanissima attrice ricorda con immenso e profondo dolore. Anche perché, come raccontato dalla diretta interessata, la malattia le ha provocato grandissime conseguenze. Non soltanto ai capelli, come raccontato in un nostro racconto articolo, ma anche alla sua mobilità. ‘Non riuscivo a camminare’, ha continuato a dire l’ex compagna di Gabriel Garko ad Andrea Zelletta, ricordando anche il suo ex fidanzato.

