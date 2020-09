Uomini e Donne, l’incredibile racconto di Ida Platano su Instagram: “Il letto era ribaltato”, ecco le parole dell’ex dama del Trono Over sul suo profilo, fan a bocca aperta.

Ida Platano è stata una delle maggiori protagoniste del Trono Over di Uomini e Donne negli ultimi anni. La sua storia con Riccardo Guarnieri ha appassionato milioni di persone, ma si è conclusa negli ultimi mesi, dopo il lockdown dovuto all’emergenza Coronavirus. I due si sono conosciuti all’interno del programma nella stagione 2017/2018 e si sono innamorati, decidendo poi di partecipare anche all’edizione di Temptation Island di quell’anno, dalla quale sono usciti insieme, nonostante un percorso abbastanza travagliato. La loro relazione, nel tempo, ha avuto diversi alti e bassi, fino alla conclusione arrivata dopo il lockdown, che i due hanno trascorso insieme a casa di Ida. Una rottura sicuramente dolorosa per la Platano, che ha sempre sperato di aver trovato in Riccardo l’uomo della sua vita. Sempre molto attiva sui social, poco fa Ida ha fatto un incredibile racconto sul suo profilo Instagram, lasciando i fan a bocca aperta: ecco le sue parole nel dettaglio.

Ida Platano, incredibile racconto social: “Il letto era ribaltato”, ecco le sue parole nel dettaglio

Ida Platano è sempre molto attiva e seguita sui social, dove condivide diversi momenti della sua vita quotidiana, raccontando ai followers tutto quello che le succede. Alcune ore fa ha fatto delle storie in cui ha voluto condividere quello che le è successo ieri notte. Mentre era seduta al tavolino di un bar a prendere un caffè e ad aspettare una persona, Ida ha raccontato di aver fatto un sogno molto particolare stanotte: “Purtroppo non me lo ricordo, ma stamattina quando mi sono svegliata il letto era ribaltato e anche le lenzuola”, ha spiegato Ida, ancora visibilmente colpita dall’accaduto. “Peccato che non mi ricordo, comunque era quasi una lotta, perché il letto stamattina era dall’altra parte”, ha poi aggiunto Ida.

Cosa avrà sognato Ida tanto da far ‘ribaltare’ il letto, come lei stessa ha raccontato?