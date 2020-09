Isola dei Famosi, ex naufrago diventa papà! Immensa ed inaspettata gioia per la coppia che condivide la notizia sui social

L’isola dei Famosi tornerà in onda a partire dal prossimo anno, precisamente a gennaio 2021. La notizia è giunta qualche settimana fa, ed al momento non sorgono informazioni riguardo il cast che farà parte di questa prossima edizione. Ciò che però è giunta come notizia ufficiale è una notizia che riguarda la conduzione del programma. A quanto pare la conduttrice Alessia Marcuzzi, che si trova al timone della conduzione del programma in onda su Canale 5 Temptation Island che ha fatto il suo debutto ieri sera in prima serata, non condurrà anche L’isola. Scopri qui perché la Marcuzzi non condurrà il programma. Dal momento che dovremo attendere per conoscere il volto del futuro conduttore o della futura conduttrice e che non ci sono noti i volti dei personaggi che prenderanno parte all’avventura, possiamo concederci un tuffo nel passato delle vecchie edizioni. Infatti alcuni personaggi che sono stati protagonisti delle edizioni passate de L’Isola dei famosi li ritroviamo oggi pronti ad iniziare nuove avventure tra ciucci e pannolini! Ebbene si, perché un ex naufrago, concorrente della decima edizione de L’Isola dei Famosi andata in onda nel 2015, ha fatto un grande annuncio: diventerà papà! Scopriamo di chi si tratta.

L’Isola dei famosi, ex naufrago diventa papà:il grande annuncio sui social

Prima di svelarvi il nome, vediamo se con qualche piccolo aiutino riuscite a capire di chi si tratta. E’ un modello, un attore francese, ha partecipato a L’Isola dei famosi nel 2015. Lo ricorderete perché è staot uno dei concorrenti che ha dovuto prestarsi a partecipare all’avventura così come mamma l’ha fatto a Playa Desnuda insieme all’argentina Cecilia Rodriguez. Con queste informazioni abbiamo smascherato il volto del fatidico futuro papà? Ma si, è proprio lui, il bellissimo Brice Martinet. Ebbene si, i due sono sposati da 5 anni ed ora sua moglie nonché fotografa Elena Falbo, conosciuta nel lontano 2005, è incinta del loro primo figlio e Brice diventerà papà. Una gioia immensa per la coppia che ci tiene a condividere sui loro profili social la splendida notizia! La moglie Elena pubblica una foto in cui mostra il pancino alla 28esima settimana.

In un post pubblicato nelle ultime ore sul suo profilo Instagram, anche Brice da il grande annuncio, e scrive dolcissimi parole :” Correva l’anno 2020, un anno strano, quello nel quale il mondo si è fermato così come anche il tempo…

In quell’anno, nel bel mezzo della pandemia in pieno “lockdown ” arrivi tu” avresti potuto decidere di unirti a noi molto tempo fa e invece come nelle fiabe le più belle, hai deciso di sorprenderci, come un piccolo- grande miracolo.

Ti aspettiamo per nuove eccitanti avventure.💛💗💜💚💙💛💗💚💙

Mamma, Papà, Kauai e Moana”.

La coppia da tempo desiderava l’arrivo di un bimbo, ed oggi come un miracolo i due coronano il loro sogno. Augurissimi alla coppia per il grande evento!