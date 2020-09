Nozze a sorpresa per la famosa attrice della serie tv ‘Dynasty’: le foto social stanno facendo impazzire i fan, cerimonia da favola per la donna

Dynasty è una serie tv reboot, cioè basata su una serie cult degli anni ’80 che ebbe un gran successo dal 1981 al 1989, sviluppata da: Josh Schwartz, Stephanie Savage e Sallie Patrick. La serie tratta le vicende della famiglia Carrington, di origine nobiliari. Il pilot della serie viene annunciato nel settembre del 2016, per andare poi in onda nel maggio del 2017. Dynasty viene trasmessa poi dall’11 ottobre 2017 sul canale The CW negli Stati Uniti e poi anche sulla piattaforma di streaming digitale Netflix a livello internazionale dal 12 ottobre del 2017, ed è proprio sulla piattaforma che riceve un successo planetario. L’8 novembre 2017, The CW ha scelto la serie per un’intera stagione di 22 episodi da mandare in onda nella stagione televisiva 2017-2018. Il 2 aprile dell’anno successivo la serie è stata rinnovata per una seconda stagione, visto l’enorme successo raggiunto. Ed è proprio la protagonista della serie tv che ha sorpreso tutti mostrando poco fa le foto del suo matrimonio in grande stile!

Nozze a sorpresa dell’attrice: le foto social stanno facendo impazzire i fan

Stiamo parlando della bellissima e fantastica Elizabeth Gillies, protagonista della nota serie tv di successo, che poco fa ha stupito tutti con le immagini di un matrimonio davvero da favola! Incantevole, sensuale e romanticissima, la Gillies ha sfoggiato un vestito da sposa davvero stupendo e dalle foto pare proprio che il matrimonio sia stato celebrato in una tenuta di campagna immersa nel verde. Il matrimonio risale all’otto agosto di quest’anno ma fino ad oggi i due novelli sposi avevano deciso di mantenere il massimo riserbo sulla questione.

Le foto e l’ufficialità del matrimonio sono arrivate infatti solo poco fa e inutile dirvi che il web sta letteralmente impazzendo. Probabilmente il silenzio sul matrimonio è stato imposto anche da motivi lavorativi. Tra i tag delle fotografie appare anche Vogue Magazine, probabilmente la donna aveva dato l’esclusiva alla nota rivista di moda per il matrimonio, il che spiegherebbe il perché di tutto questo riserbo. In ogni caso deve essere stato un matrimonio davvero fiabesco. La natura, il verde, l’abito romantico, tutto fa pensare ad una cerimonia davvero memorabile. Andate sul profilo instagram dell’attrice, a vedere tutte le foto del matrimonio, per capire meglio di cosa stiamo parlando!