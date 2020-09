Clamorosa rivelazione di Patrizia De Blanck sul suo passato: la Contessa l’ha svelato nella casa del Grande Fratello Vip ai suoi coinquilini

La Contessa De Blanck è una delle concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello Vip. La madre di Giada è un vero e proprio ciclone e con i suoi atteggiamenti sta allietando i fan del programma. Dopo poche ore, oltre a regalare perle che resteranno di sicuro nella storia della televisione italiana, la De Blanck si è desnudata, venendo ripresa in diretta, a sua insaputa, da Pomeriggio Cinque. La Contessa si avvia ad essere una delle concorrenti più discusse di questa edizione.

Patrizia De Blanck, clamorosa rivelazione sul suo passato

In questi giorni la De Blanck sta raccontando la sua vita ai compagni d’avventura. Di recente, la Contessa, parlando con Matilde Brandi e Adua Del Vesco, ha parlato del rapporto con la mamma e di alcuni aneddoti legati alla vita privata. La madre della De Blanck era anche lei una donna bellissima, tanto che, come racconta la Contessa, è stata l’amante di Churchill, di Tazio Nuvolari e di “tutti i più grossi“. La De Blanck racconta che, quando a 15 anni ha cominciato ad essere bella anche lei, per la mamma non era considerata più come una figlia, ma addirittura come una rivale. A 16 anni si è sposata, ma si è lasciata pochi mesi dopo: “Dopo tre mesi l’ho lasciato, ma non perchè l’ho trovato a letto con il mio migliore amico. Non me ne frega niente”.

La De Blanck poi parla degli uomini in generale, lasciandosi andare ad una rivelazione abbastanza ‘clamorosa’: “Ho usato gli uomini pazzi d’amore per me. Ho fatto con gli uomini quello che loro fanno con le donne. Ho sempre difeso le donne e con gli uomini ho fatto di tutto e di più perchè ero bellissima, ricchissima e intelligentissima”.