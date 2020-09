Rai, triste addio: il giornalista lascia il programma e la tv

‘Chi l’ha visto’, triste addio alla Rai di ieri sera: il giornalista dopo diversi anni decide di lasciare il programma e la tv, l’incredulità dei fan sui social

Siamo abituati a vedere una televisione in cui i professionisti ci accompagnano ogni giorno nel mondo dell’informazione, per tenerci sempre aggiornati di tutto ciò che ci succede intorno. Molti di questi sono diventati negli anni dei veri e propri punti cardine della nostra televisione e sebbene passino da un programma all’altro la professionalità e la passione con cui svolgono il loro lavoro è sempre la stessa. Il giornalista in questione, ieri sera durante una diretta tv ha lanciato un messaggio social Twitter molto forte. L’uomo infatti ha deciso di abbandonare non solo il programma per cui sta lavorando attualmente, ma addirittura la televisione. Un colpo durissimo, vista la sua bravura e il suo acume per questo lavoro. Non si sa la motivazione di tale gesto, ma sicuramente deve essere stata una scelta non semplice e anche molto sofferta. Non dubitiamo che sia stato così, perché chiunque ami il proprio lavoro farebbe fatica a lasciarlo così… a cuor leggero.

In particolar modo, stiamo parlando di uno dei giornalisti Rai di ‘Chi l’ha visto’, Pablo Trincia. Il giornalista era divenuto celebre soprattutto per i suoi lavori con Le Iene negli anni scorsi. Servizi d’inchiesta che avevano tenuto gli spettatori incollati allo schermo… Pablo aveva iniziato a collaborare con il programma di Federica Sciarelli nel 2019 e proprio prima dell’inizio della puntata di ieri sera è stato lui a dare notizia della sua separazione dal programma via Twitter. “Stasera va in onda il mio ultimo servizio per Chi l’ha visto. E chissà, forse per la TV in generale“.

Stasera va in onda il mio ultimo servizio per #chilhavisto. E chissà, forse per la TV in generale. 🙏🏾❤️ — Pablo Trincia (@PabloTrincia) September 16, 2020

Un messaggio secco che fa molto riflettere e interrogare. Quale sarà stato il motivo per spingerlo a lasciare il programma? Nel corso della sua carriera, non è stato solo un inviato, ma anche conduttore. Prima di Nove Tv e poi su Rai2, dove ha presentato ‘Mai più bullismo’. Anche se il vero successo per Trincia è arrivato con i suoi servizi all’estero per Le Iene. Probabilmente il giornalista ha in mente nuovi progetti su altre piattaforme, che al momento non siano la tv in diretta. Per il resto non ci resta che aspettare e carpire eventuali news!