Silvia Toffanin ha rivelato una confessione inaspettata sulla sua vita privata: ecco le parole della conduttrice di Verissimo

Silvia Toffanin è una delle conduttrici più amate della televisione italiana. La donna è nata a Bassano del Grappa il 26 ottobre del 1979. Nel ’97 ha partecipato alle finali del concorso Miss Italia. Ha esordito in televisione nel 2000 come letterina del quiz Passaparola, mentre nel 2002 ha vestito per la prima volta le vesti di conduttrice nel programma Nonsolomoda. Oltre alla televisione, nel 2004 si è iscritta all’albo dei giornalisti professionisti e nel 2007 si è laureata in lingue e letterature straniere presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore. Da anni è la conduttrice di Verissimo, programma di successo della rete del Biscione.

Silvia Toffanin, confessione inaspettata sulla sua vita privata

La Toffanin è legata sentimentalmente dal 2002 a Pier Silvio Berlusconi, figlio dell’ex premier e vicepresidente di Mediaset. La coppia ha avuto due splendidi figli: Lorenzo Mattia, nato il 10 giugno del 2010, e Sofia Valentina, nata il 10 settembre del 2015. Prima di Pier Silvio, la Toffanin ha avuto pochi amori: “Mio padre era geloso“. La conduttrice ha raccontato un aneddoto a Grazia: “In paese si usava che i ragazzi citofonassero per dire ‘scendi’, senza esserci messi d’accordo prima. Rispondeva mio padre e ogni volta: ‘Silvia non c’è’. Non mi faceva uscire”. La Toffanin ha poi confessato che il padre ogni tanto le concedeva di andare in discoteca, ma lui aspettava la figlia nel parcheggio.

Riguardo alla relazione con Berlusconi, invece, la Toffanin ha confessato: “A mio padre l’ho presentato un anno dopo e la prima cosa che gli ha detto è stata: ‘Io sono dell’Inter“. Non deve essere stato facile per Pier Silvio fare breccia nel cuore ‘geloso’ del padre della bella Silvia. L’uomo, però, sarà fiero della scelta fatta dalla figlia, che oggi ha accanto uno degli uomini più importanti del paese.