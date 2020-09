Stefano De Martino ha incontrato Cecilia per le strade di Milano: quello che succede è incredibile! Sentite cosa rivela il settimanale Nuovo.

Al centro della cronaca rosa c’è la famiglia più chiacchierata d’Italia: parliamo dei Rodriguez! Un’improvvisa crisi seguita dalla separazione ha lasciato di stucco i fan di Cecilia ed Ignazio Moser che proprio durante l’estate si sono lasciati: l’allarme è rientrato pochi giorni fa quando i due sono stati beccati di nuovo insieme, mano nella mano. A dimostrare il loro riavvicinamento anche le IG story di entrambi che hanno deciso di uscire allo scoperto e mostrare a tutti quanto vale il loro amore. Anche la vita sentimentale di Belen Rodriguez sembra andare a gonfie vele ora che è passato un po’ di tempo dalla separazione con Stefano de Martino: gira voce che la modella e showgirl argentina abbia una nuova fiamma. Chi sarebbe il fortunato? Indiscrezioni sul web ed indizi social rivelano che colui che fa girare la testa alla splendida Belen è Antonino Spinalbese, hair stylist milanese. E Stefano? L’ex ballerino di Amici ed oggi affermato conduttore riesce a tenere più o meno ben segreta la sua vita privata: pochi giorni fa è stato beccato con una misteriosa ragazza bruna, come ha rivelato il settimanale Gente, ma dai diretti interessati non è arrivata alcuna conferma. Lo ha beccato il settimanale Nuovo, per le strade di Milano, mentre incontrava per caso proprio i due suoi ex cognati, Ignazio e Cecilia! Sapete cosa è accaduto? Ve lo riveliamo subito!

Stefano De Martino a Milano: incontro a sorpresa con Cecilia, quello che succede è incredibile

Il settimanale Nuovo riporta non solo le foto ma la cronaca di un incontro del tutto inaspettato e dall’epilogo clamoroso! Stefano De Martino ha incrociato per le strade di Milano Cecilia Rodriguez, la sorella della sua ex moglie, Belen, ed Ignazio Moser: la coppia stava camminando quando ha incontrato Stefano che camminava nella direzione opposta. Se il bel trentino si è fermato a salutarlo, Cecilia invece si è girata dalla parte opposta, come si nota dagli scatti pubblicati sul settimanale. Il giornale non ha pubblicato un eventuale saluto tra la sorella di Belen ed il napoletano per cui sembra chiaro che non scorra buon sangue tra loro.

Per di più non si tratta di un evento unico, mai sentito prima: ricordiamo un indiscrezione bomba che lanciò il settimanale ‘Oggi’. Il giornale raccontò di un episodio avvenuto sull’aereo tra Stefano e Cecilia: i due ex cognati si sarebbero incontrati ed il caso avrebbe voluto che fossero seduti vicini. L’argentina, stizzita dall’accaduto, avrebbe chiesto all’ex cognato di cambiare posto.