Temptation Island, prima puntata: i cinque momenti da rivedere assolutamente; ecco cosa è successo nell’appuntamento d’esordio.

Amici di Temptation Island, ci siamo! Ieri sera, 16 settembre 2020, è iniziata una nuova edizione del reality di Canale 5 dedicato alle coppie. È la seconda edizione in onda quest’anno, dopo quella di Luglio, condotta da Filippo Bisciglia. Stavolta, al timone della trasmissione c’è Alessia Marcuzzi, pronta a consigliare ed aiutare i nuovi protagonisti. E, se il buongiorno si vede dal mattino, questa edizione sarà super scoppiettante! Già nella prima puntata, infatti, i colpi di scena sono stati tantissimi. A partire dal primo falò di confronto, arrivato dopo pochissime ore di permanenza nei villaggi. Riviviamo insieme i cinque momenti più belli della prima puntata di Temptation Island: vi avvisiamo, ne vedrete (e sentirete) delle belle!

Temptation Island, i cinque momenti memorabili della prima puntata: c’è stato già un falò di confronto

1- Il falò di confronto tra Amedeo e Sofia

Se ne era parlato tanto nelle scorse settimane e, in effetti, è accaduto: una delle fidanzate, Sofia, ha scoperto un tradimento di Amedeo dopo poche ore dall’inizio dell’avventura nel reality. Una scoperta che è stata, in realtà, una conferma dei dubbi che la ragazza aveva già da un po’ di tempo. Ma non è andata come tutti pensavano: nonostante il tradimento, l’amore di Sofia per il suo fidanzato si è dimostrato davvero forte, a tal punto che, al termine del falò di confronto, ha deciso di riprovare a ricominciare. Amedeo, non senza perplessità e dubbi sui suoi sentimenti nei confronti di Sofia, ha deciso di accettare la proposta della sua fidanzata. La coppia ha lasciato il programma insieme:

Un lieto fine inaspettato, quello del primo falò di questa edizione. Ma, come si dice, al cuore non si comanda!

2- “Amò due o uno non cambia”

Una frase che, in pochi minuti, è diventata il tormentone della prima puntata di Temptation Island. È accaduto tutto a inizio puntata, quando le fidanzate hanno visto per la prima volta i tentatori. Ebbene, ben due di loro hanno scelto come preferita Serena, la fidanzata di Davide, che si è presentato come super geloso. La faccia di Davide quando la sua ragazza è andata via, mano nella mano con i due tentatori, resterà nella storia di Temptation Island! Anche perché, mentre va via, Serena si lascia andare da una frase che ha scatenato il web. Ascoltate:

Eh si, per Serena non cambia molto, ma Davide non sembra essere totalmente d’accordo con lei! Non trovate?

3-“Lei mi spella”

Una prima puntata infuocata, quella di Gennaro e Anna. I due hanno visto un bel po’ di video sui rispettivi partner, dove entrambi se ne sono detti di tutti i colori. Ma una frase in particolare ha colpito Anna: Gennaro, parlando con gli altri, ha ammesso di trovarsi in una situazione economica agiata, lasciandosi andare ad un commento sulla sua fidanzata non proprio piacevole….Date un’occhiata:

C’è da dire che anche Anna non ha risparmiato frecciatine nei confronti del suo fidanzato. Un botta e risposta a distanza che lascia prevedere scintille. Ed è solo la prima puntata! Cosa accadrà nelle prossime?

4- Antonio piange per Nadia

Mentre nel villaggio delle ragazze Nadia si diverte, balla e si gode la sua esperienza, Antonio, nell’altro villaggio, non trattiene le lacrime nel pensare alla sua fidanzata circondata da tanti uomini. Si confida con Gennaro, che lo definisce un ‘cucciolone’. Un bel momento, in cui Antonio non ha nascosto le sue fragilità.

Belle anche le parole di Gennaro, che ha rincuorato il compagno di avventura, spiegandogli che non c’è nulla di male nel sentirsi così, quando si ama davvero.

5- Il meme della serata

Chiudiamo questo elenco nello stesso modo in cui lo abbiamo aperto, ovvero con il falò di Amedeo e Sofia. Come abbiamo detto, Amedeo ha scelto di lasciare il programma in compagnia della sua fidanzata, nonostante le perplessità. Ma le sue espressioni poco convinte non sono passate inosservate! E, sui social, è stato un fotogramma in particolare a diventare super virale! Possiamo dirlo: Amedeo ci ha regalato il meme della serata! Ecco uno dei tanti post apparsi su Twitter:

Come sempre, anche stasera ne abbiamo avuto la conferma: Internet è un posto meraviglioso!

Eh si, ve lo avevamo detto! Nella prima puntata di questa nuova edizione di Temptation Island è accaduto davvero di tutto! Tra falò, lacrime ed emozioni, possiamo dire che è stata una partenza col botto! Non ci resta che attendere mercoledì prossimo, per scoprire tutte le novità direttamente dall’isola delle tentazioni. Stando alle anticipazioni trasmesse ieri sera, sarà una seconda puntata di fuoco. Noi ci ritroveremo qui, giovedì mattina, per rivivere insieme i momenti più belli della puntata! Stay tuned!