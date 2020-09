Temptation Island, le dure parole di Gennaro per Anna: lei è un furia al falò

Temptation Island sta andando in onda su Canale 5 e già ha regalato grandi emozioni e colpi di scena, come il falò di Anna: le dure parole del fidanzato la trasformano in una furia al falò.

Temptation Island sta regalando colpi di scena e momenti pieni di emozione fin dalla primissima puntata. Le sei coppie che hanno deciso di mettere alla prova il loro amore con il “viaggio nei sentimenti” sono approdate sull’isola e si sono separati nei rispettivi villaggi. In particolare, Anna, fidanzata di Gennaro, è diventata una furia durante il primo falò dopo aver ascoltato le parole del fidanzato. Ricordiamo che è stata Anna a scrivere al programma perchè stanca dei tira e molla nella coppia e soprattutto del fatto che lui sia considerato il ragazzo perfetto, quando non è proprio così. Gennaro, parlando con una delle tentatrici, ha dichiarato che Anna continua a temporeggiare e i tira e molla della loro relazione sono a causa sua, poiché non vuole sentire parlare di convivenza o matrimonio. Ancora, il giovane ha affermato che qualsiasi ragazza sarebbe felice di sposarlo, poiché sarebbe in grado di prendersi cura di lei. Anna, dopo aver ascoltato le parole del fidanzato, è diventata una furia.

Temptation Island, la furia di Anna dopo le parole di Gennaro

Dopo aver assistito al filmato in cui il fidanzato le addossava le colpe dell’instabilità della relazione, Anna è diventata una furia. Ha accusato Gennaro di essere un montato che può permettersi uno stile di vita agiato solo grazie ai soldi del padre. La ragazza ha spiegato che lei è impegnata a tempo pieno nello studio, ragion per cui non riesce a lavorare ma, nonostante questo, con i pochi soldi che è riuscita a racimolare a Natale invece di acquistare qualcosa per sé ha pensato subito a fare un regalo al fidanzato. Anna ha continuato, come una vera e propria furia, dichiarando che è evidente da come Gennaro parla, che non è importante sposare lei perché la ama e la considera la donna della sua vita, ma che al ragazzo interessa solo il matrimonio come passo avanti nella vita sociale. La ragazza ha tenuto a chiarire che lei non è affatto interessata ai soldi e ad avere un uomo che si prenda cura di lei e la mantenga. La cosa la fa molto soffrire, infatti, tornata nel villaggio, è scoppiata a piangere con le altre ragazze. Dal canto suo, Gennaro, dopo aver assistito ad alcuni video in cui la fidanzata parlava di lui, ha domandato ad Alessia Marcuzzi: “Ma parla mai bene di me?”. Tornato anche lui nel villaggio, si è subito recato dalla single Nunzia per raccontarle l’accaduto.

Un inizio difficile, quello di Anna e Gennaro: non ci resta che attendere la seconda puntata per scoprire cosa accadrà!