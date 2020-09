Temptation Island, le parole di Davide ieri sera non sono passate inosservate: bufera sul web, i fan del programma lo attaccano pubblicamente

La nuova edizione di Temptation Island condotta dalla bravissima Alessia Marcuzzi è iniziata ier sera e come si prospettava, non solo è stata seguitissima, ma anche ricca di colpi di scena. Tra le coppie che si sono distinte sin dai primi istanti e che stanno tenendo col fiato sospeso tutti i telespettatori, c’è sicuramente quella formata da Davide e Serena. I due hanno deciso di partecipare a Temptation Island per mettersi alla prova. In particolar modo è Davide a voler partecipare al programma per capire in che modo la ragazza si comporta in sua assenza e soprattutto, Serena vuole far capire al ragazzo che con la sua possessività e la sua gelosia sta facendo sgretolare il rapporto… Il ragazzo sin da subito ha confidato alle single di essere estremamente geloso e di odiare la libertà della ragazza. Inutile dirvi che nel corso della puntata sono stati molti i commenti da parte del web, che sta letteralmente demolendo il ragazzo per il suo discorso, forse troppo maschilista…

Temptation Island, le parole di Davide non passano inosservate: bufera sul web

Davide ha aperto la sua esperienza a Temptation Island con un video messaggio davvero molto particolare e che il web non ha per niente apprezzato. Anzi. E’ in atto una vera e propria bufera social per le parole che l’uomo ha dedicato alla propria compagna. “Fortunatamente, o sfortunatamente, ho controllo sulla sua mente e quindi mi tiro quello che voglio dalla sua bocca… L’ho fatta cancellare dai social, niente palestra, niente amiche, niente niente… spesso quando discutiamo io l’annullo, non la ritengo degna, le dico lascia stare… Se lei vuole uscire con le amiche io magari la faccio uscire con le amiche, però per il fatto che mi sia stato sottratto del tempo gliela distruggo la serata.”

Queste le parole fortissime del ragazzo che di tutta risposta trova una single visibilmente allibita e che gli dice di star esagerando e che prima o poi perderà la compagna, continuando così.

Il web non si è certamente risparmiato e ha ‘dedicato’ al ragazzo parole al veleno. Donne e anche moltissimi uomini hanno trovato il suo modo di fare e di pensare estremamente antiquato e a tratti quasi ‘spaventoso’.