L’amatissimo protagonista di Uomini e Donne torna con la sua ex: “Alcuni addii non sono per sempre”, l’annuncio inaspettato sui social.

Un colpo di scena che non tutti si aspettavano, quello che riguarda uno dei protagonisti più in vista a Uomini e Donne! Parliamo di Enzo Capo, il cavaliere che ha vissuto una tormentata storia d’amore con Pamela Barretta, conosciuta proprio nella trasmissione di Maria De Filippi. Una storia che si è conclusa da qualche mese, ma non in ottimi rapporti! In particolare, nella nuova stagione di Uomini e Donne, Pamela ha attaccato il suo ex, accusandolo di partecipare al programma nonostante sia fidanzato! Il napoletano ha sempre negato, dichiarando chiusa la sua storia con la sua ex Lucrezia. Oggi, però, la novità: Maria ha annunciato che Enzo non era in puntata perché è volato dalla sua ex. E, qualche ora fa, l’annuncio del cavaliere su Instagram: lui e Lucrezia sono tornati insieme! Scopriamo di più!

Uomini e Donne, clamoroso: Enzo Capo lascia il programma e torna con la sua ex Lucrezia

Ritorno di fiamma tra Enzo Capo e la sua ex Lucrezia! Il cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne ha lasciato il programma, tornando con quella che, secondo Pamela Barretta, è sempre stata la sua fidanzata. Dopo l’annuncio di Maria De Filippi nella puntata di oggi, anche Gianni Speri ha manifestato i suoi dubbi, dichiarandosi d’accordo con Pamela sulla ‘finta rottura’ tra Enzo e la sua ex. Quel che è certo è che Enzo si mostra più innamorato che mai sui social, dove ha annunciato il ritorno con Lucrezia con un post davvero romantico. “Alcuni addii non sono per sempre”, scrive il napoletano su Instagram. Date un’occhiata:

Ebbene sì, Enzo ha ritrovato l’amore con la bellissima Lucrezia, con la quale si è riunito da circa due settimane ( la puntata di oggi è stata registrata circa due settimane fa). Su Instagram, l’ormai ex cavaliere del Trono Over ha condiviso una foto di coppia in piscina che, come si legge nella didascalia, è il primo scatto insieme. Un ritorno di fiamma che Pamela Barretta, stando a quanto ha raccontato nelle scorse puntate, si aspettava… E voi, che idea vi siete fatti sulla vicenda? Credete a Pamela o alla buona fede di Enzo?