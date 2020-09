Verissimo sabato 19 settembre: ecco di chi sarà l’ospite della prossima puntata. Si tratta di una cantante molto amata in Italia!

E’ super attesa la seconda puntata di Verissimo: sabato 19 settembre 2020 andrà in onda la splendida Silvia Toffanin che con le sue interviste regala sempre tantissime emozioni. La ripresa del programma ha segnato l’inizio di una rinascita, dopo l’improvviso stop dovuto al lockdown. La conduttrice storica del programma ha debuttato lo scorso sabato 12 settembre con Lapo Elkan, Piero Chiambretti, Alessia Marcuzzi, Giorgia Palmas: chi saranno gli ospiti della prossima puntata in programma sabato 19 settembre? Il profilo social dello show d’intrattenimento ha appena svelato un profilo davvero amato in Italia che sarà ospite in studio dalla Toffanin! Ecco di chi si tratta.

Verissimo, anticipazioni 19 settembre: ci sarà un’amatissima cantante

“Passione, emozione e un grande amore per la musica: sabato a Verissimo la vincitrice dell’ultima edizione di Amici…Gaia”: è questo l’annuncio che ha fatto poche ore fa il profilo social di Verissimo. Gaia Gozzi sarà ospite nello studio di Silvia Toffanin sabato 19 settembre per raccontare di sé e del suo amore per la musica. Questo il post pubblicato dal canale Instagram del programma:

Gaia ha raggiunto la notorietà a seguito della vittoria di Amici di Maria De Filippi 19: la giovane entrò a far parte del team Fedez in X Factor nella decima edizione dello show musicale e si classificò seconda. Dopo tre anni è riuscita a conquistare il primo post nel talent show di Maria de Filippi. Con Chega e Coco Chanel, la Gozzi ha raggiunto un enorme successo! Non sarà la sola ad essere ospite sabato prossimo in Verissimo. Il canale social del programma ha fatto sapere che anche Tommaso Trussardi sarà presente in studio: il proprietario della casa di moda che porta il suo nome e marito della splendida Michelle Hunziker racconterà di sé al pubblico di Canale 5.