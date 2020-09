Andrea Cerioli, lutto straziante: “Ora so perchè mi dicevi di essere forte”, la commovente dedica social.

Diventato noto per aver partecipato come tronista nel programma Uomini e Donne di Maria De Filipppi, Andrea Cerioli ha saputo farsi amare ed apprezzare da un vasto pubblico. A causa della difficile situazione familiare che allora stava attraversando, infatti la madre era da poco scomparsa, decide di finire quel percorso senza compiere una scelta. Sarà solo dopo qualche mese che deciderà di uscire con un’ex corteggiatrice del programma Valentina Rapisarda, con la quale avrà una relazione di ben due anni, poi terminata. Tornerà a Uomini e Donne nel 2018 nuovamente come tronista. Stavolta però sarà più deciso e lasciatosi alle spalle le insicurezze della prima esperienza, sceglierà prima del previsto Arianna Cirrincione, rifiutando anche di far parte di una delle scelte trasmesse in prima serata su Canale 5. Andrea oltre a possedere una forte bellezza, ha anche una personalità tenera e un po’ introversa. Per il suo modo di fare tanto genuino e sincero è stato fin da subito apprezzato da tutti i telespettatori. Ricordiamo che prima di far parte di Uomini e Donne, Cerioli è stato anche un concorrente del Grande Fratello nel 2014. L’ex tronista ha vissuto un periodo molto complicato dopo aver perso sua madre. L’uomo ha deciso di pubblicare una foto sul suo profilo che ha commosso il web.

Andrea Cerioli, lutto straziante: la dolce dedica a sua madre

E’ uno degli ex tronisti più amati e apprezzati, ancora oggi, a distanza di anni Andrea Cerioli è molto seguito soprattutto sui social. Il suo percorso a Uomini e Donne ha colpito il pubblico e non solo, infatti, ha mostrato una dolcezza e un’infinita genuinità. Ha partecipato al programma di Maria De Filippi ben due volte, ma soltanto l’ultima volta è riuscito a portare a termine il suo percorso, scegliendo la sua attuale fidanzata Arianna Cirrincione. I due sono molto affiatati, com’è evidente dai profili social, infatti, mostrano di essere una coppia unita e soprattutto molto solare. Andrea ha vissuto un periodo molto difficile, dovuto alla perdita della sua cara mamma.

Andrea ha scelto di mettere in campo i suoi sentimenti, la gioia del ricordo e il dolore per la mancanza della sua amata mamma persa nel 2014, infatti, ha pubblicato una foto che lo ritrae insieme alla donna quando era ancora un bambino. “Mi manca dire mamma ad alta voce. Mi manca non poterti abbracciare e dirti un semplice “ti voglio bene”. Ora so perchè mi hai sempre chiesto di essere forte”, ha scritto Cerioli sotto l’immagine pubblicata sul suo profilo instangram. Uno scatto che ha commosso tutti i suoi follower e che in poco tempo è stata invasa da tantissimi messaggi di appoggio e solidarietà. Andrea ha vissuto un periodo straziante ed è riuscito a piccoli passi a superare la perdita, ma il ricordo della sua cara madre lo accompagnerà per sempre.

