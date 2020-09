Barbara D’Urso esplosiva: il vestito non riesce a contenerla del tutto, super scollatura in primissimo piano per la conduttrice, Instagram in delirio.

Barbara D’Urso è senza alcun dubbio una delle regine della nostra televisione. Grande stakanovista nel suo lavoro, è sempre pronta a lanciarsi in nuove avventure e i suoi programmi sono tra i più seguiti nel palinsesto italiano. Da ‘Pomeriggio 5′ a ‘Live – Non è la D’urso’, Barbara è sempre in diretta a tenere compagnia, intrattenere e informare il suo pubblico, che la segue sempre con grandissimo affetto anche sui social. Basti pensare che il profilo Instagram della conduttrice conta oltre 2 milioni e mezzo di followers, che lei tiene costantemente aggiornati con foto e video che riguardano il suo lavoro e la sua vita quotidiana. Spesso, infatti, Barbara pubblica sui social in anteprima i look che sceglie per i suoi programmi, ma non mancano anche foto delle sue vacanze e dei suoi momenti in casa. La conduttrice, inoltre, fa girare la testa ai suoi followers con scatti mozzafiato, in cui mette in evidenza la sua bellezza e il suo fascino. Poco fa, ad esempio, ha condiviso un’immagine in cui ha una super scollatura in primo piano. La foto ha fatto letteralmente impazzire i fan, siete curiosi di vederla?

Barbara D’urso esplosiva: il vestito non la contiene, super scollatura in primo piano e fan in delirio, ecco lo scatto da urlo

Barbara D’Urso sa sempre come far impazzire i suoi fan. Bellissima e con un corpo mozzafiato nonostante la non più giovanissima età, la conduttrice pubblica spesso e volentieri immagini in cui mette in evidenza le sue forme esplosive e il suo fascino, che è davvero indiscutibile. Poco fa ha letteralmente scatenato i like e i commenti dei suoi fan con una foto a dir poco da urlo. Si tratta di un selfie pubblicato sul suo profilo Instagram, nel quale la conduttrice è nella sua camera da letto e si riprende in primo piano. Bellissima con il suo trucco e parrucco, Barbara ha attirato l’attenzione di tutti, ma non solo per la sua eleganza. A far impazzire i followers della D’Urso, infatti, c’è la super scollatura che si vede in primo piano. L’abito della conduttrice, infatti, a riesce a stento a contenere le sue forme esplosive, regalando uno spettacolo indimenticabile ai suoi fan.

Inutile dire che la foto ha ricevuto in pochissimi minuti tantissimi like e commenti da parte dei suoi fan, impazziti per la sua incredibile bellezza. Siete rimasti senza parole anche voi?