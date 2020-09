Avete mai visto Alessandro Cattelan a vent’anni? E’ spuntata una fotografia del passato, date un’occhiata!

Alessandro Cattelan è uno dei più bravi conduttori italiani del momento: nato a Tortona l’11 maggio del 1980, è ormai protagonista di X Factor dal 2011. Cattelan è conduttore del noto talent show che va in onda su Sky Uno ed è diventato, dal 2014, conduttore e protagonista di un talk show in onda sempre su Sky Uno, ‘E poi c’è Cattelan‘. Insomma, l’emittente nei suoi canali d’intrattenimento punta tutto su lui e non sbaglia: il giovane che partecipò anche a Le Iene come inviato, riesce a regalare intrattenimento, battute e informazione al suo pubblico, conquistandolo al 100%. Proprio ieri, 17 settembre, è iniziata una nuova edizione di X Factor e tra i giovani che aspirano al ‘live’ c’è un ragazzo che somiglia particolarmente a Cattelan quando era giovane! Così la pagina social del talent ha voluto mostrare a tutti com’era Alessandro vent’anni fa. Date un’occhiata al post.

Alessandro Cattelan irriconoscibile: la foto di vent’anni fa, stenterete a crederci

Avete mai visto Alessandro Cattelan a 20 anni? Il canale Instagram di X Factor ha mostrato a tutti i fan del noto talent show una fotografia del noto conduttore tanti anni fa. “Per chi se lo stesse ancora chiedendo, Ale Cattelan era fighissimo anche vent’anni fa” è la didascalia al post. Curiosi di vederlo? Date un’occhiata qui:

Ma perchè i fan si chiedevano come fosse il presentatore di Sky Uno da giovane? Beh, per chi si fosse perso la prima puntata di X Factor, nelle audizioni si è presentato un giovane di nome Will che somiglia tantissimo al conduttore! Lo rivedremo senz’altro sul palco del talent: ha cantato il brano ‘Estate’ sulla base di ‘Someone You Loved’ di Lewis Capaldi ed ha conquistato i giudici. E’ andato via con quattro sì!