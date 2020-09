Proprio pochissime ore fa, Cecilia Rodriguez è stata la protagonista di un vero e proprio brutto spavento per strada: cos’è successo all’argentina.

Si è presa un vero e proprio brutto spavento, Cecilia Rodriguez. E a documentare e filmare tutta la scena è stato proprio il suo fidanzato Ignazio Moser. I due, lo sappiamo benissimo, dopo un periodi di crisi, sono ufficialmente ritornati insieme. E, da quel momento, non perdono occasione di potersi mostrare felici ed innamorati sui rispettivi canali social ufficiale. Qualche ora fa, ad esempio, il giovanissimo ciclista ha voluto mostrare un breve video della sua bellissima fidanzata mentre è in preda al ‘terrore’. Il ‘responsabile’ di questo brutto spavento è stato proprio l’ex concorrente del Grande Fratello Vip. Che, avvistata la sua fidanzata mentre passeggia in compagnia di Aspirina per le vie di Milano, non può fare a meno di farle uno scherzo davvero crudele. Facendola, quindi, letteralmente saltare dalla paura. Cecilia, infatti, è davvero spaventata per quanto le è successo. E non può fare a meno di urlare dal terrore. Ma ecco cos’è successo esattamente.

Cecilia Rodriguez, bruttissimo spavento per strada: lei urla dalla paura

Sembrerebbe proprio che questo periodo di ‘stop’ per la crisi sia più che servita a Cecilia Rodriguez ed Ignazio Moser. Dopo l’ufficializzazione del loro ritorno di fiamma, i due piccioncini non perdono occasione di potersi mostrare sul loro canale social ufficiale. E, soprattutto, di poter mostrare a tutti i loro sostenitori la loro ritrovata sintonia. Spesso e volentieri, infatti, appaiono vicini e sorridenti. Pochissime ore fa, però, Ignazio ha voluto condividere un crudele scherzo fatto alla sua fidanzata. Come dicevamo precedentemente, dal breve video che l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha condiviso attraverso diverse Instagram Stories si vede chiaramente la bellissima argentina passeggiare per le vie di Milano insieme ad Aspirina. Una passeggiata disinvolta e tranquilla, c’è da ammetterlo. Fino a quando il giovane ciclista, resosi conto che la sua fidanzata era intenta a guardare il suo cellulare, ha deciso di farla spaventare. E così, dopo aver attraversato la strada ed averla inseguita per un po’ di strada, si è avvicinato e l’ha fatta letteralmente saltare dalla paura.

Questo è un piccolo frame del video, ma, vi assicuriamo, Cecilia è stata la protagonista di un vero e proprio spavento. Una reazione, ammettiamolo, più che comprensibile. Anche perché l’argentina stava tranquillamente per strada quando è stata colta di sorpresa. Lo spavento, ovviamente, è stato immenso. Ma, appesa resasi conto dello scherzo, non ha potuto fare a meno di sorridere. Insomma, anche questa volta, Ignazio l’ha combinata davvero grossa.

