Chi è Ania Goledzinowska: quali sono le sue passione, di cosa si occupa, dove l’abbiamo già vista e con chi era fidanzata prima di Paolo Brosio

Ormai è tutto pronto per una nuova e avvincente puntata del Grande Fratello Vip in onda stasera dalle 21:30 circa su Canale Cinque. Lo start di lunedì non ha avuto il successo sperato e in termini di share è stato l’inizio più deludente del programma. Detto questo però speriamo che stasera le cose possano andare meglio in casa Signorini e che stavolta lo share ripaghi il padrone di casa per tanto impegno nel creare un cast davvero d’eccezione. Tra le grandi entrate di stasera, c’è sicuramente quella del giornalista e conduttore Paolo Brosio, che per motivi di sicurezza, così come accaduto ad alcuni suoi colleghi di avventura, entrerà nel corso di questa seconda puntata. Personaggio amatissimo dagli italiani, si prospetta essere uno dei volti cardine di questa nuova edizione del Grande Fratello Vip. Paolo oltre ad essere molto conosciuto nel mondo della televisione, lo è anche in quello religioso. Ed è stata proprio la religione a fargli incontrare la compagna Ania Goledzinowska, che non vede l’ora di tifare per lui! Ma adesso conosciamola un po’ meglio.

Chi è Ania Goledzinowska: dove l’abbiamo vista e con chi era fidanzata prima di Brosio

Ania è nata a Varsavia il 22 ottobre del 1982 ed è una ex modella, conduttrice, showgirl e attivista polacca. La donna vive in Italia già dal 1999, ed è rimasta vittima di una frode che l’ha costretta a lavorare in una discoteca. Ha raccontato la sua storia nel programma Conversazioni in corso nella puntata intitolata “Traffico di esseri umani”. La sua carriera di modella inizia a Milano, dove ha partecipato a sfilate di moda, tra cui: Italian Fashion, Pianegonda, Masca, Byblos, Cerutti, Moda Mare Positano, Chanel, Irge, Bozart Gioielli, Brelil Profesional, Sportland, Garelli. Ha partecipato a “Uomini e donne” ed ha frequentato corsi di recitazione presso la scuola “Il Faro” e nel 2007 ha iniziato gli studi presso “The Actor’s Academy” di Milano. Ha lavorato come presentatrice televisiva. Ha recitato in ‘O La Va O La Spacca’ e ‘Love Bugs 2’. Successivamente ha partecipato anche a “Ballando con le stelle”.

Nel febbraio 2011 è stato pubblicato in Italia il suo libro Con Occhi Di Bambina. Successivamente, nel 2014 è uscito il suo secondo libro sui temi religiosi per i giovani, Dalle Tenebre alla Luce, e poi il suo terzo libro ‘Sono un peccatore’. Salita agli onori della cronaca per aver avuto una relazione con Paolo Enrico Beretta, nipote di Silvio Berlusconi. Ha fondato a Medjugorje, insieme a Padre Renzo Gobbi, l’iniziativa Clean Hearts per i giovani in Italia. Dopo diverse situazioni sentimentali si è avvicinata ancor di più alla fede, che le ha fatto conoscere anche l’attuale compagno Paolo Brasio. I due sono riservatissimi, eppure dal web pare che la loro storia prosegua a gonfie vele. Non ci resta che aspettare a stasera, l’inizio del programma!