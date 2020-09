Coronavirus, Robert Pattinson è finalmente guarito e torna sul set di The Batman: la notizia tanto attesa dai migliaia di fan.

Sembrerebbe quasi che il prossimo film The Batman non riesca a vedere la fine, infatti, sono stati vari i motivi di stop da quando sono iniziate le riprese del film tanto atteso. Mesi fa era stato bloccato per la prima volta a causa della pandemia che ha coinvolto tutto il mondo. Non solo The Batman, ma numerose le riprese fermate per evitare una maggiore diffusione del virus, creando un pericolo troppo grande. L’uscita del film The Batman è prevista per l’ottobre 2021, ma dopo questi ulteriori blocchi non è certo che sia quella ancora la data stabilita, potrebbe variare ancora una volta. L’attore, protagonista di questa nuova uscita è Robert Pattinson, ma proprio come abbiamo anticipato, era stata diffusa la notizia di una sua positività da Vanity Fair. Anche se la Warner Bros, la casa di produzione del film non ha mai confermato che la persona risultata positiva fosse realmente Pattinson. Ma nonostante non ci sia stata una vera e propria conferma Robert Pattinson è comunque rimasto in isolamento per circa dieci giorni, come prevedono le indicazioni messe in vigore dal Regno Unito in caso di positività da Coronavirus. Da poco però è arrivata una bellissima notizia, che sicuramente farà felici i fan dell’amato attore, infatti, come riportato da Variety sembra che Robert sia finalmente guarito.

Coronavirus, Robert Pattinson guarito: The Batman riprende

L’amato attore Robert Pattinson, secondo il periodico Vanity Fair era risultato positivo al Coronavirus, tanto che erano state sospese le riprese del film The Batman, che lo vede protagonista. Anche se la certezza della sua positività non è mai stata confermata dalla Warner Bros, casa di produzione del film e nemmeno i rappresentanti dell’attore si sono mai espressi sulla notizia che ha fatto il giro del mondo in pochissimo tempo. Ma come sappiamo, le riprese di The Batman sono state sospese per diversi giorni, e Pattinson è rimasto per circa dieci giorni in isolamento, come previsto dalle normative emanate dal governo del Regno Unito. Ma da pochissimo è arrivata una bellissima notizia, infatti, l’attore Robert Pattinson sembrerebbe guarito dal Coronavirus.

A dare tale notizia Variety, che già in passato aveva confermato l’annuncio diffuso da Vanity Fair sulla reale positività dell’attore. Anzi, a quanto pare, la macchina di The Batman in questi giorni è tornata in moto per permettere la ripresa delle ultime scene del film tanto atteso in tutto il mondo. Robert Pattinson è stato anche avvistato insieme alla fidanzata Suki Waterhouse, mentre passeggiano felici e sorridenti per le strade londinesi. Questo accerterebbe che almeno il periodo di isolamento sia terminato e quindi, che anche il peggio sia finalmente passato per l’amato attore, che può ritornare in scena mostrando il suo intenso talento.

