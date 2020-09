Domani, sabato 19 settembre alle 14:10 su Canale 5, andrà in onda un’altra puntata di DayDreamer – Le ali del sogno, ecco le anticipazioni.

Una puntata di DayDreamer imperdibile quella di domani pomeriggio: i nostri amati Can e Sanem saranno complici nell’ennesima avventura e tra due personaggi della soap accadrà qualcosa di molto speciale. Ma andiamo con ordine: Sanem deve presentare la nuova campagna pubblicitaria di cui è coordinatrice, ma all’evento organizzato per l’occasione, sarà ostacolata in tutti i modi da Aylin. Quest’ultima, infatti, cancellerà il file contenente la presentazione e ciò causerà qualche difficoltà a Sanem, la quale riuscirà comunque a cavarsela durante il suo discorso. Non essendo riuscita nel suo perfido intento, Aylin gioca un’altra carta: affiderà ad una cameriera del party il compito di rovinare l’abito della ragazza versandoci sopra del vino affinché non possa recarsi con Can alla festa dei Mackinnon. Sanem resta bloccata in bagno, ma sarà proprio Can a trovarla. I due decidono di andare via dalla festa aziendale e di recarsi a casa di lui. Al riaccompagnare Sanem, Can viene visto da Melahat. La donna inoltre coglie in flagrante anche Emre e Leyla, mentre si scambiano il loro primo bacio. Il giorno dopo, Melahat racconta a Mevkibe tutto ciò che ha visto riguardo alle sue figlie.

DayDreamer, anticipazioni della puntata di domani 19 settembre: Can e Sanem insieme contro tutti

La campagna lanciata da Sanem, Compass Sport, si è rivelata un enorme successo, perciò Can la promuove Copywriter. Tale decisione attirerà sospetti e malelingue: comprendendo che tra i due c’è molto di più di un rapporto lavorativo, Deren e Guliz cominceranno a pensare che la promozione di Sanem si debba alla sua liason col capo. Intanto, l’amore tra i due protagonisti continua a dispetto di tutti e CeyCey dovrà coprirli in azienda. Nel frattempo, Osman, che è stato scritturato per un ruolo importante, propone alla troupe di girare nel suo quartiere. Il regista sceglie proprio il negozio di Mevkibe, scatenando l’invidia di Aysun. Per spegnere la lite che scoppia tra le due, Muzaffer sarà costretto a sparare dei colpi in aria.

Allora siete pronti per questa nuova puntata di DayDreamer? Noi sì e non vediamo l’ora!

